RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICHE/ Il passo delle big, diretta gol live score (oggi 5 ottobre 2023)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE BIG

Parlando ancora dei risultati di Europa League, abbiamo fatto riferimento alle big di questa competizione, quelle squadre che sono maggiormente accreditate per il titolo. Atalanta e Roma sono tra queste e hanno vinto all’esordio; quella che ha convinto maggiormente è il Bayer Leverkusen, che sta volando anche in campionato (è primo in classifica) e ha demolito l’esordiente Hacken con un 4-0 alla BayArena, stasera altra avversaria scandinava con trasferta sul campo del Molde. Ha vinto anche il Liverpool, 3-1 contro il Lask: per i Reds un’altra rimonta, in questa stagione la squadra di Jurgen Klopp si sta specializzando nel vincere partite in cui subisce il gol che la porta in svantaggio.

A mancare il successo sono invece state Marsiglia, Ajax e Villarreal: le prime due però si sono incrociate in un big match che ha aperto il loro girone e dunque era chiaro che almeno una sarebbe rimasta all’asciutto, il Submarino Amarillo (che questo trofeo lo ha vinto nel 2021) ha invece clamorosamente deluso le aspettative, perdendo contro il Panathinaikos e trovandosi ora nella scomoda posizione di inseguire in classifica. Chiaramente ci sarà ancora tutto il tempo di recuperare; per il momento però continuiamo a osservare queste squadre che ci aspettiamo anche molto più avanti nei risultati di Europa League… (agg. di Claudio Franceschini)

ANCORA ATALANTA E ROMA!

Con i risultati di Europa League parliamo delle partite che giovedì 5 ottobre si giocano per la seconda giornata della fase a gironi: come sempre saremo in campo a partire dalle ore 18:45, quando verranno disputate le gare per i gruppi A, B, C e D, mentre alle ore 21:00 inizieranno i match dei gironi E, F, G, e H. Atalanta e Roma sono impegnate in due fasce orarie diverse; entrambe hanno vinto all’esordio e ora cercano conferme, ma si tratta di sfide diverse perché la Dea rischia davvero tanto sul campo di uno Sporting Lisbona che in Europa League è certamente una big, mentre la Roma ospita il Servette che appare come la squadra materasso del suo girone.

Naturalmente le classifiche di questa competizione sono ancora del tutto in divenire; vedremo cosa succederà questa sera, potremo già avere un’indicazione interessante circa le possibilità che le varie squadre hanno di qualificarsi al prossimo turno (direttamente agli ottavi o ai playoff) ma anche di quelle che potrebbero finire in Conference League, cioè le terze di ciascun raggruppamento. Prima di lasciare la parola ai risultati di Europa League andiamo dunque a fare qualche disamina sui temi principali che potrebbero emergere dalle sedici partite in programma questa sera.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Europa League ci consegnano dunque uno scenario davvero interessante: Atalanta e Roma arrivano dalle vittorie che due settimane fa hanno colto contro Rakow e Sheriff, entrambe hanno sofferto a dimostrazione di come il livello di questa Europa League sia comunque alto. La Dea e i giallorossi sanno bene di poter arrivare in fondo: del resto la Roma ha giocato la finale lo scorso anno, mentre l’Atalanta nelle sue recenti apparizioni europee si è sempre ben comportata e ora è ulteriormente cresciuta.

Per entrambe superare il girone non dovrebbe essere un problema, ma sicuramente gli orobici rischiano di dover giocare il playoff: sarà importantissima la partita di oggi sul campo dello Spprting Lisbona, una squadra che nell’ultima edizione era arrivata ai quarti eliminando l’Arsenal e poi aveva fatto soffrire la Juventus. Una big nei risultati di Europa League, certamente, come lo possono essere Liverpool, Bayer Leverkusen, Marsiglia e Villarreal; non tutte hanno vinto all’esordio, alcune dunque dovranno andare a caccia di riscatto immediato…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 2^ GIORNATA

GRUPPO A

Ore 18:45 Backa Topola Olympiacos

Ore 18:45 Friburgo West Ham

CLASSIFICA: West Ham 3, Friburgo 3, Olympiacos 0, Backa Topola 0

GRUPPO B

Ore 18:45 Aek Atene Ajax

Ore 18:45 Marsiglia Brighton

CLASSIFICA: Aek Atene 3, Ajax 1, Marsiglia 1, Brighton 0

GRUPPO C

Ore 18:45 Betis Sparta Praga

Ore 18:45 Aris Limassol Rangers

CLASSIFICA: Sparta Praga 3, Rangers 3, Aris Limassol 0, Betis 0

GRUPPO D

Ore 18:45 Sporting Lisbona Atalanta

Ore 18:45 Rakow Sturm Graz

CLASSIFICA: Atalanta 3, Sporting Lisbona 3, Sturm Graz 0, Rakow 0

GRUPPO E

Ore 21:00 Liverpool Union Saint Gilloise

Ore 21:00 Tolosa Lask

CLASSIFICA: Liverpool 3, Tolosa 1, Union Saint Gilloise 1, Lask 0

GRUPPO F

Ore 21:00 Maccabi Haifa Panathinaikos

Ore 21:00 Villarreal Rennes

CLASSIFICA: Rennes 3, Panathinaikos 3, Villarreal 0, Maccabi Haifa 0

GRUPPO G

Ore 21:00 Roma Servette

Ore 21:00 Slavia Praga Sheriff

CLASSIFICA: Slavia Praga 3, Roma 3, Sheriff 0, Servette 0

GRUPPO H

Ore 21:00 Hacken Qarabag

Ore 21:00 Molde Bayer Leverkusen

CLASSIFICA: Bayer Leverkusen 3, Qarabag 3, Molde 0, Hacken 0











