Risultati Europa League, classifiche/ Diretta gol live score dei match (1^ giornata)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: OGGI IL PRIMO TURNO!

Si accendono finalmente i riflettori sull’Europa League: con oggi giovedì 22 ottobre 2020 daremo la parola al campo per le sfide del primo turno della fase a gironi e siamo davvero impazienti di vedere le big d’Europa tornare protagoniste. L’attesa è grande anche perchè in questa edizione 2020-21 della seconda manifestazione per club della UEFA i protagonisti sono di altissimo livello: dalle squadre italiane Roma, Napoli e Milan alle big del calibro di Bayer Leverkusen, Tottenham e Villarreal. Non perdiamo altro tempo allora e andiamo a vedere che cosa ci riserva il programma ufficiale di questo giovedi tutto dedicato ai risultati dell’Europa League, ricordando che saranno ben 24 le partite che ci faranno compagnia. Per la fase a gironi, il primo fischio d’inizio è previsto attorno alle ore 18.55: a quest’ora assisteremo dunque a sfide come Lech-Benfica e Leverkusen Nizza, ma pure ai mach tra Napoli e AZ Alkmaar e Young Boys-Roma. Alle ore 21.00 sarà la volta della seconda tornata di partite e dunque ci attenderanno gli incroci Leicester-Zorya, Tottenham-Lask, Villarreal-Sivasspor e sopratutto Celtic-Milan.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE ITALIANE

Protagoniste assolute in questo primo giovedi dedicato ai risultati i Europa League non possono che essere le tre squadre italiane che si sono qualificate per questa bollente fase della seconda manifestazione UEFA. Come è ben noto, Napoli e Roma hanno rimediato la qualificazione diretta a questa parte del torneo, mentre il Milan ha dovrò strappare il pass affrontando un impegnativo quanto soddisfacente fase preliminare: tutte sono comunque ora impazienti di fare veramente sul serio per questa edizione dell’Europa League 2020-21. Pure va detto che l’avvio per i tre club italiani sarà senza dubbio molto particolare. La Roma e il Milan affronteranno rispettivamente gli svizzeri dello Young Boys e gli scozzesi del Celtic: due formazioni impegnative ma alla loro portata, che pure registrano tradizioni e stati di forma assai differenti, ma che sicuramente faranno faticare e non poco. Per il Napoli invece il caso è ancor più complesso: gli olandesi dell’AZ Alkmaar nei giorni scorsi sono stati decimati dall’epidemia da coronavirus e a lungo il match è pure rimasto in sospeso, tra mille polemiche circa l’opportunità o meno di rinviare la partita, tra timori legati allo sviluppo di un nuovo focolaio e la volontà della UEFA di giocare (sia pure a ranghi risicatissimi). Alla fine però la squadra oranje si è presentata nel capoluogo campano e salvo sorprese dell’ultimi momento la partita si giocherà, anche se non si annuncia affatto equilibrata. Vedremo dunque che cosa dirà il campo.

RISULTATI EUROPA LEAGUE E CLASSIFICHE

GIRONE A

Ore 18.55 Cska Sofia-Cluj

Ore 18.55 Young Boys Roma

GIRONE B

Ore 18.55 Dundalk-Molde

Ore 18.55 Rapid Vienna-Arsenal

GIRONE C

ORe 18.55 H. Beer Sheva-Slavia Praga

Ore 18.55 Leverkusen-Nizza

GIRONE D

Ore 18.55 Lech-Benfica

Ore 18.55 St Liege-Rangers

GIRONE E

Ore 18.55 Paok-Omonia

Ore 18.55 Psv-Granada

GIRONE F

Ore 18.55 Napoli-Az Alkmaar

Ore 18.55 Rijkea-Real Sociedad

GIRONE G

Ore 21.00 Braga-Aek

Ore 21.00 Leicester-Zorya

GIRONE H

Ore 21.00 Celtic-Milan

Ore 21.00 Sparta Praga-Lilla

GIRONE I

Ore 21.00 M Tel Avivi-Qarabag

Ore 21.00 Villarreal-Sivasspor

GIRONE J

Ore 21.00 Tottenham-Lask

Ore 21.00 Antwerp-Ludogorets

GIRONE K

Ore 21.00 Dinamo Zagarbia-Feyenoord

Ore 21.00 Wolfsberger-Cska Mosca

GIRONE L

Ore 21.00 Hoffenheim-Stella Rossa

Ore 21.00 Liberec-Gent



