Risultati Europa League, classifiche/ Diretta gol live score della 5^ giornata

I risultati di Europa League per giovedì 28 novembre fanno riferimento alla quinta giornata della fase a gironi: penultimo turno dunque, con alcuni verdetti legati alla qualificazione ai sedicesimi di finale e altri che sono ancora in bilico (si comincia alle ore 16:50 con Krasnodar Basilea e Trabzonspor Getafe, entrambe per il gruppo C, e Astana Manchester United del gruppo L). Come sempre ritroveremo in campo Lazio e Roma, ricordando che questa giornata è di fatto il ritorno della prima; per entrambe le squadre italiane la situazione si è complicata con gli ultimi impegni ma, se per i giallorossi tutto sommato il passaggio del turno è ampiamente alla portata, i biancocelesti devono scalare una montagna e sono sostanzialmente eliminati, o quasi. Torneranno in campo anche le big del calcio europeo, e ci aspetta una giornata ricca di spunti: andiamo dunque a valutare quali sono le partite che ci accompagneranno in questi risultati di Europa League per la quinta giornata dei gironi.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE DUE ITALIANE

Per i risultati di Europa League, le due partite che riguardano le italiane sono Istanbul Basaksehir Roma alle ore 18:55 e Lazio Cluj alle ore 21:00. I giallorossi hanno ottenuto un solo punto nella doppia sfida al Borussia Monchengladbach e attualmente si trova in terza posizione nel gruppo J, ma vincendo in Turchia potrebbe addirittura prendersi il primo posto e in ogni caso sarebbe padrona del suo destino quando ospiterà il Wolfsberger. In ogni caso la situazione in questo girone è aperta a qualunque tipo di esito; chiaramente un ko giallorosso potrebbe portare addirittura all’eliminazione con una giornata di anticipo, qualora il già citato Gladbach dovesse battere gli austriaci con cui all’andata avevano perso in maniera netta. Nel gruppo E la Lazio è terza allo stesso modo, ma con 3 punti e un -6 dal Cluj: i biancocelesti tornerebbero del tutto in corsa battendo i rumeni, ma dovranno farlo per 1-0 o 2-1 o con almeno due reti di scarto. Poi, dovranno andare a vincere sul campo del Rennes e sperare che il Cluj non faccia punti contro il Celtic, capolista già qualificata ma con tutto l’interesse nel blindare il primo posto: più che i risultati, che tutto sommato non sono così impossibili, a preoccupare è l’atteggiamento della squadra di Simone Inzaghi che in campionato sta volando, ma in Europa League non è mai riuscita a prendere confidenza e infatti ha ottenuto una sola vittoria a fronte di tre sconfitte.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 5^ GIORNATA

GRUPPO A

ore 21:00 Dudelange Apoel

ore 21:00 Siviglia Qarabag

CLASSIFICA: Siviglia 12, Apoel 4, Qarabag 4, Dudelange 3

GRUPPO B

ore 21:00 Lugano Copenaghen

ore 21:00 Malmoe Dinamo Kiev

CLASSIFICA: Copenaghen 6, Dinamo Kiev 6, Malmoe 5, Lugano 2

GRUPPO C

ore 16:50 Krasnodar Basilea

ore 16:50 Trabzonspor Getafe

CLASSIFICA: Basilea 10, Krasnodar 6, Getafe 6, Trabzonspor 1

GRUPPO D

ore 21:00 Rosenborg Lask

ore 21:00 Sporting Lisbona Psv

CLASSIFICA: Sporting Lisbona 9, Lask 7, Psv 7, Rosenborg 0

GRUPPO E

ore 21:00 Lazio Cluj

ore 21:00 Celtic Rennes

CLASSIFICA: Celtic 10, Cluj 9, Lazio 3, Rennes 1

GRUPPO F

ore 21:00 Vitoria Guimaraes Standard Liegi

ore 21:00 Arsenal Eintracht

CLASSIFICA: Arsenal 10, Standard Liegi 6, Eintracht 6, Vitoria Guimaraes 1

GRUPPO G

ore 18:55 Feyenoord Rangers

ore 18:55 Young Boys Porto

CLASSIFICA: Young Boys 7, Rangers 7, Porto 4, Feyenoord 4

GRUPPO H

ore 18:55 Ferencvaros Espanyol

ore 18:55 Cska Mosca Ludogorets

CLASSIFICA: Espanyol 10, Ludogorets 6, Ferencvaros 5, Cska Mosca 1

GRUPPO I

ore 18:55 Olexandriya Wolfsburg

ore 18:55 St. Etienne Gent

CLASSIFICA: Gent 8, Wolfsburg 5, St. Etienne 3, Olexandriya 3

GRUPPO J

ore 18:55 Basaksehir Roma

ore 18:55 Wolfsberger Borussia Monchengladbach

CLASSIFICA: Basaksehir 7, Borussia Monchengladbach 5, Roma 5, Wolfsberger 4

GRUPPO K

ore 18:55 Braga Wolverhampton

ore 18:55 Besiktas Slovan Bratislava

CLASSIFICA: Braga 10, Wolverhampton 9, Slovan Bratislava 4, Besiktas 0

GRUPPO L

ore 16:50 Astana Manchester United

ore 18:55 Az Alkmaar Partizan

CLASSIFICA: Manchester United 10, Az Alkmaar 8, Partizan 4, Astana 0



