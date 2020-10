Risultati Europa League, classifiche/ Diretta gol live score gironi, 2^ giornata

RISULTATI EUROPA LEAGUE: TOCCA A ROMA; MILAN E NAPOLI!

I risultati di Europa League tornano a farci compagnia a soli 7 giorni dalla prima giornata: la stagione è iniziata in ritardo e dunque bisogna recuperare sul tempo perso, la seconda giornata della fase a gironi ci consegna un calendario nel quale le squadre che hanno esordito in casa saranno in trasferta, e viceversa. Turno già importante per dare una scossa alla classifica dei gruppi, soprattutto per alcune realtà tra cui anche il Napoli, una delle tre italiane impegnate e che ha perso all’esordio; i partenopei saranno in campo alle ore 21:00 per sfidare la Real Sociedad (fuori casa), impegni interni invece per il Milan, che alle ore 18:55 ospita lo Sparta Praga, e la Roma che alle 21:00 se la vede con il Cska Sofia. In più ci saranno altre big come Tottenham, Leicester, Arsenal e Bayer Leverkusen; vedremo dunque come andranno le cose sui vari campi, intanto mentre aspettiamo i risultati di Europa League possiamo fare qualche considerazione utile sui temi portanti della serata di giovedì 29 ottobre.

RISULTATI EUROPA LEAGUE E CLASSIFICA: IL CONTESTO

Per i risultati di Europa League tornano a giocare le italiane: solo il Napoli deve sistemare una classifica che lo vede a 0 punti dopo l’inattesa sconfitta interna contro l’Az Alkmaar. In campionato Gennaro Gattuso sta andando bene e occupa il secondo posto, ma qui in campo internazionale è partito con il piede sbagliato; non aiuta la trasferta di San Sebastian, contro una Real Sociedad che ha colto una preziosa vittoria contro il Rijeka – nei minuti di recupero – e ha ora la possibilità di allungare contro la rivale sulla carta più temibile per la qualificazione ai sedicesimi. Sono arrivati successi per le altre due: convincente quello del Milan, che sta vivendo un grande periodo di forma e ha espugnato il Celtic Park senza troppi patemi, sofferta e forse non troppo meritata quella della Roma che, dominata per larghi tratti dallo Young Boys, ha ribaltato la situazione grazie all’ingresso dei titolari. Questa sera gli impegni per rossoneri e giallorossi, reduci dalla splendida sfida diretta in campionato, sono decisamente più abbordabili e allora nei risultati di Europa League per la seconda giornata dei gironi potrebbe arrivare uno strappo importante in classifica, i campi ci diranno se sarà effettivamente così.

RISULTATI EUROPA LEAGUE E CLASSIFICA: 2^ GIORNATA

GRUPPO A

Ore 21:00 Cluj Young Boys

Ore 21:00 Roma Cska Sofia

CLASSIFICA GRUPPO A: Cluj 3, Roma 3, Young Boys 0, Cska Sofia 0

GRUPPO B

Ore 21:00 Arsenal Dundalk

Ore 21:00 Molde Rapid Vienna

CLASSIFICA GRUPPO B: Molde 3, Arsenal 3, Dundalk 0, Rapid Vienna 0

GRUPPO C

Ore 21:00 Nizza Hapoel Beer-Sheva

Ore 21:00 Slavia Praga Bayer Leverkusen

CLASSIFICA GRUPPO C: Bayer Leverkusen 3, Hapoel Beer-Sheva 3, Slavia Praga 0, Nizza 0

GRUPPO D

Ore 21:00 Benfica Standard Liegi

Ore 21:00 Rangers Lech Poznan

CLASSIFICA GRUPPO D: Benfica 3, Rangers 3, Lech Poznan 0, Standard Liegi 0

GRUPPO E

Ore 21:00 Granada Paok

Ore 21:00 Omonoia Psv

CLASSIFICA GRUPPO E: Granada 3, Omonoia 1, Paok 1, Psv 0

GRUPPO F

Ore 21:00 Az Alkmaar Rijeka

Ore 21:00 Real Sociedad Napoli

CLASSIFICA GRUPPO F: Az Alkmaar 3, Real Sociedad 3, Napoli 0, Rijeka 0

GRUPPO G

Ore 18:55 Aek Leicester

Ore 18:55 Zorya Braga

CLASSIFICA GRUPPO G: Leicester 3, Braga 3, Zorya 0, Aek 0

GRUPPO H

Ore 18:55 Lille Celtic

Ore 18:55 Milan Sparta Praga

CLASSIFICA GRUPPO H: Lille 3, Milan 3, Celtic 0, Sparta Praga 0

GRUPPO I

Ore 18:55 Qarabag Villarreal

Ore 18:55 Sivasspor Maccabi Tel Aviv

CLASSIFICA GRUPPO I: Villarreal 3, Maccabi Tel Aviv 3, Qarabag 0, Sivasspor 0

GRUPPO J

Ore 18:55 Anversa Tottenham

Ore 18:55 Lask Ludogorets

CLASSIFICA GRUPPO J: Tottenham 3, Anversa 3, Ludogorets 0, Lask 0

GRUPPO K

Ore 18:55 Cska Mosca Dinamo Zagabria

Ore 18:55 Feyenoord Wolfsberger

CLASSIFICA GRUPPO K: Cska Mosca 1, Wolsfberger 1, Dinamo Zagabria 1, Feyenoord 1

GRUPPO L

Ore 18:55 Gent Hoffenheim

Ore 18:55 Stella Rossa Slovan Liberec

CLASSIFICA GRUPPO L: Hoffenheim 3, Slovan Liberec 3, Gent 0, Stella Rossa 0



