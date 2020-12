Risultati Europa League, classifiche/ Diretta gol live score: oggi la 5^ giornata

RISULTATI EUROPA LEAGUE: IN CAMPO ROMA, MILANO E NAPOLI

Si accendono i riflettori sui risultati del’Europa League: con oggi, giovedi 3 dicembre infatti vivremo la quinta e penultima giornata della fase a gironi per la seconda manifestazione per club della UEFA e dunque in calendario saranno già sfide decisive per la prossima fase del torneo. Siamo infatti ormai agli sgoccioli di questa fase della competizione e non in tutti i gruppi la situazione in classifica è già definita per qualificazioni agli ottavi: non è difficile immaginare quanto i tre punti messi in palio nel turno saranno fondamentali. Lo saranno anche per due delle tre squadre italiane oggi chiamate in campo: la Roma infatti, vincendo contro il Cluj solo pochi giorni fa, si è assicurata un pass per i prossimi ottavi di finale, ma per Napoli e Milan invece risulta ancora tutto aperto. Chiaramente i due club rimangono tra i favoriti per comporre il tabellone della prossima fase finale dell’Europa League, na pure oggi sia Gattuso che Pioli non potranno sbagliare.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: I MATCH DI OGGI

Nella trepidante attesa dunque di scoprire se già questa sera i due club italiani potranno staccare il pass che vale gli ottavi di finale di coppa, pure serve ora ricordare il quadro dei risultati dell’Europa League che otterremo oggi e dunque il calendario delle sfide. Come al solito, anche per questa quinta giornata della fase a gironi, il programma è fitto, con ben 24 incontri, divisi in due fasce orarie. Si comincerà dunque anche oggi alle ore 18.55 con le sfide Lask-Tottenham e Suvasspor-Villarreal, senza dimenticare che alla stessa ora sarà la volta di Milan-Celtic, dove i rossoneri proveranno a mettersi alle spalle i guai avuti con il Lille, per scalare la graduatoria del girone H. Alle ore 21.00 ecco poi la seconda fascia di incontri: a quest’ora avranno inizio le partite come Arsenal-Rapid Vienna, Nizza-Leverkusen, e Benfica-Lech, ma pure gli incontri Roma-Young Boys (che pure servirà ai giallorossi solo per fissare il primo gradino in classifica) e Az Alkmaar-Napoli, dove gli azzurri sono chiamati a una grande prova contro gli olandesi, a cui a sorpresa è andata la vittoria nel turno di andata. Sarà dunque un giovedi pieno di spettacolo, a cui non vediamo l’ora di dare spazio.

RISULTATI EUROPA LEAGUE

GIRONE A

Ore 21.00 Cluj-Cska Sofia

Ore 21.00 Roma-Young Boys

CLASSIFICA: Roma 10, Young Boys 7 Cluj 4, Cska Sofia 1

GIRONE B

Ore 21.00 Molde-Dundalk

Ore 21.00 Arsenal-Rapid Vienna

CLASSIFICA: Arsenal 12, Molde 6, Rapid Vienna 6, Dundalk 0

GIRONE C

Ore 21.00 Nizza-Leverkusen

Ore 21.00 Slavia Praga-H Beer Sheva

CLASSIFICA: Slavia Praga 9, Bayer Leverkusen 9, Nizza 3, Hapoel Beer Sheva 3

GIRONE D

Ore 21.00 Rangers-St Liegi

Ore 21.00 Benfica-Lech

CLASSIFICA: Benfica 8, Rangers 8, Lech Poznan 3, Standard Liegi 3

GIRONE E

Ore 21.00 Omonia-Paok

Ore 21.00 Granada-Psv

CLASSIFICA: Granada 10, Psv 6, Paok 5, Omonia 1

GIRONE F

Ore 21.00 Az Alkmaar-Napoli

Ore 21.00 Real Sociedad-Rijeka

CLASSIFICA: Napoli 9, Az Alkmaar 7, Real Sociedad 7, Rijeka 0

GIRONE G

Ore 18.55 Zorya-Leicester

Ore 18.55 Aek-Braga

CLASSIFICA: Leicester 10, Braga 7, Aek 3, Zorya 3

GIRONE H

Ore 18.55 Milan-Celtic

Ore 18.55 Lille-Sparta Praga

CLASSIFICA: Lilla 8, Milan 7, Sparta Praga 6 Celtic 1

GIRONE I

Ore 18.55 Sivasspor-Villarreal

Ore 18.55 Qarabag-Maccabi Tel Aviv

CLASSIFICA: Villarreal 10, Maccabi Tel Aviv 7, Sivasspor 6, Qarabag 0

GIRONE J

Ore 18.55 Lask-Tottenham

Ore 18.55 Anversa-Ludogorets

CLASSIFICA: Anversa 9, Tottenham 9, Lask 6, Ludogorets 0

GIRONE K

Ore 18.55 Feyenoord-Dinamo Zagabria

Ore 18.55 Cska Mosca-Wolfsberger

CLASSIFICA: Dinamo Zagabria 8, Feyenoord 5, Wolfsberger 4, CSKA Mosca 3

GIRONE L

Ore 18.55 Gent-Liberec

Ore 18.55 Stella Rossa-Hoffenheim

CLASSIFICA: Hoffenheim 12, Stella Rossa 6, Slovan Liberec 3, Gent 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA