Risultati Europa League/ Diretta gol live, andata playoff (oggi 22 agosto)

Oggi giovedì 22 agosto sarà un giorno caratterizzato per il calcio dai risultati Europa League. Si giocano infatti tutte le partite d’andata dei playoff, sono ben ventuno sfide che stabiliranno chi potrà accedere alla fase a gironi, dal momento che siamo finalmente giunti all’ultimo atto della lunga estate della Europa League 2019-2020. Ricordiamo che i preliminari riguardano anche il Torino, che ha preso il posto del Milan escluso dalle Coppe europee in questa stagione e giocherà con gli inglesi del Wolverhampton quella che quasi certamente sarà la sfida più significativa. Niente anticipi in questi decisivi playoff, l’appuntamento con tutte le partite è per oggi, così come anche settimana prossima si giocherà solamente giovedì per il ritorno. A differenza della Champions League, dove i posti da assegnare tramite playoff sono solamente sei, l’Europa League nelle prossime ore ci regalerà un vero e proprio giro del Vecchio Continente.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: TUTTE LE PARTITE

Andiamo dunque adesso a scoprire quale sarà il calendario di tutte le partite che ci daranno il quadro dei risultati Europa League per l’andata dei playoff. Per esigenze di fuso orario, si comincia naturalmente molto ad Est: alle ore 16.00 (tutti gli orari sono secondo il nostro fuso) avremo infatti Astana-Bate, seguita alle ore 17.00 da Ararat Armenia-Dudelange. Alle ore 19.00 ecco poi Malmo-Bnei Yehuda e Suduva-Ferencvaros. Altre due partite sono invece in programma alle ore 19.30: Feyenoord-Hapoel Beer Sheva e Ludogorets-Maribor, seguite alle ore 19.45 da Copenaghen-Riga. Saremo ormai nel vivo di una serata che ci proporrà poi alle ore 20.00 Aek Atene-Trabzonspor e Legia Varsavia-Rangers Glasgow. Alle ore 20.30 invece ci sarà il fischio d’inizio di AZ Alkmaar-Anversa, Steaua Bucarest-Vitoria Guimaraes, Gent-Rijeka, PSV Eindhoven-Apollon Limassol, Strasburgo-Eintracht Francoforte, ed ancora alle ore 20.45 Sporting Braga-Spartak Mosca, Celtic Glasgow-AIK Solna e Linfield-Qarabag. Le ultime quattro partite avranno inizio alle ore 21.00 e saranno Espanyol-Zorya, Partizan Belgrado-Molde, Slovan Bratislava-Paok Salonicco e naturalmente Torino-Wolverhampton.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, ANDATA PLAYOFF

Ore 16.00

Astana-Bate

Ore 17.00

Ararat Armenia-Dudelange

Ore 19.00

Malmo-Bnei Yehuda

Suduva-Ferencvaros

Ore 19.30

Feyenoord-Hapoel Beer Sheva

Ludogorets-Maribor

Ore 19.45

Copenaghen-Riga

Ore 20.00

Aek Atene-Trabzonspor

Legia Varsavia-Rangers Glasgow

Ore 20.30

AZ Alkmaar-Anversa

Steaua Bucarest-Vitoria Guimaraes

Gent-Rijeka

PSV Eindhoven-Apollon Limassol

Strasburgo-Eintracht Francoforte

Ore 20.45

Sporting Braga-Spartak Mosca

Celtic Glasgow-AIK Solna

Linfield-Qarabag

Ore 21.00

Espanyol-Zorya

Partizan Belgrado-Molde

Slovan Bratislava-Paok Salonicco

Torino-Wolverhampton



