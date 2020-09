Risultati Europa League/ Diretta gol live score, 3° turno preliminare (24 settembre)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: MILAN COL BODO/GLIMT PER AVANZARE IN COPPA!

I risultati di Europa League tornano a farci compagnia giovedì 24 settembre: le sfide del terzo turno preliminare si giocano ancora in gara secca e ci sarà la possibilità di andare ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Si comincia alle ore 16:00 con Ararat-Armenia Celje, ma sono in particolare due gli appuntamenti che il nostro calcio deve osservare con attenzione: ovviamente quello del Milan che alle ore 20:30 ospita il Bodo/Glimt a San Siro, e poi quello che succederà un’ora e mezza prima al Besiktas Park di Istanbul, dove la squadra di casa ospita i portoghesi del Rio Ave. Avendo già sorteggiato gli spareggi, i rossoneri sanno di dover giocare contro una di queste due società; intanto però dobbiamo andare a presentare lo scenario atteso nel terzo turno preliminare per i risultati di Europa League, perché le partite sono ancora tante e questa lunga giornata ci terrà compagnia con potenziali sorprese e tanti gol.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: IL CONTESTO

Dunque per i risultati di Europa League legati al terzo turno preliminare torna il Milan: per il momento i rossoneri hanno giocato due partite ufficiali e hanno sempre vinto 2-0, prima imponendosi sul campo dello Shamrock Rovers e poi battendo il Bologna. Due successi nel segno di Zlatan Ibrahimovic; in campo internazionale il Milan ha dominato al Tallaght Stadium ma non sempre ha avuto la giusta brillantezza negli ultimi 20 metri; un limite che andrà sistemato per i prossimi impegni, anche se certamente il Bodo/Glimt (che ha eliminato lo Zalgiris Kaunas) non appare un avversario troppo ostico per la squadra di Stefano Pioli. Per quanto riguarda le altre big, il Tottenham gioca in Macedonia ospite dello Shkendjia; per il Psv Eindhoven altra trasferta in terra balcanica ma in Slovenia, contro il Mura; il Galatasaray se la vede all’Ali Sami Yen contro l’Hajduk Spalato, in casa anche il Wolfsburg che ospita gli ucraini del Desna mentre il Granada sarà al Los Carmenes per la sfida alla Locomotive Tbilisi.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 3° TURNO PRELIMINARE

Ore 16:00 Ararat-Armenia Celje

Ore 17:30 KuPS Suduva

Ore 18:00 Viktoria Plzen Sonderjyske

Ore 18:00 Fehérvar Reims

Ore 18:30 Rostov Maccabi Haifa

Ore 19:00 Djurgarden Cluj

Ore 19:00 Riga Celtic

Ore 19:00 Cska Sofia B36

Ore 19:00 Besiktas Rio Ave

Ore 19:00 Rosenborg Alanyaspor

Ore 19:00 Charleroi Partizan

Ore 19:00 Malmoe Lokomotiva Zagabria

Ore 19:00 Mura Psv

Ore 19:30 Hapoel Beer-Sheva Motherwell

Ore 19:30 Steaua Liberec

Ore 20:00 Ki Dinamo Tbilisi

Ore 20:00 Sheriff Dundalk

Ore 20:00 Sarajevo Buducnost

Ore 20:00 Apoel Nicosia Zrinjski

Ore 20:00 Galatasaray Hajduk Spalato

Ore 20:00 Copenaghen Piast

Ore 20:00 Standard Liegi Vojvodina

Ore 20:00 Shkendija Tottenham

Ore 20:00 Granada Locomotive Tbilisi

Ore 20:15 Wolfsburg Desna

Ore 20:30 Floriana Flora

Ore 20:30 Legia Varsavia Drita

Ore 20:30 Basilea Anorthosis

Ore 20:30 Milan Bodo/Glimt

Ore 20:30 Lask Dunajska Streda

Ore 20:30 San Gallo Aek

Ore 20:45 Rijeka Kolos Kovalivka

Ore 21:00 Willem II Rangers

Ore 21:00 Sporting Lisbona Aberdeen



