RISULTATI EUROPA LEAGUE: COMINCIA IL PERCORSO!

Eccoci di nuovo ai risultati Europa League: non è passato poi molto dalla finale che ha incoronato il Tottenham campione, nella sfida tutta inglese tra due big che hanno faticato enormemente in Premier League, ma hanno saputo fare corsa sino in fondo nella competizione internazionale con titolo agli Spurs.

Oggi si riparte, dalle ore 18:00 vivremo le partite valide per l’andata del primo turno preliminare: sono otto, tutte a orari diversi, e siamo naturalmente alle prime battute di un percorso davvero lungo nel quale arriveranno anche Bologna e Roma, ma solo quando si sarà formato il super girone.

Bisogna infatti riferire che la UEFA ha ovviamente confermato il regolamento che è stato inaugurato lo scorso anno, formula che ha funzionato; le big si devono ancora rivelare ma intanto già in questo primo turno preliminare ci sono squadre di livello che potremmo anche trovare molto più avanti nella competizione.

Le prime fasi nei risultati Europa League riguardano comunque le squadre che fanno riferimento alle federazioni minori e allora tra qualche realtà più conosciuta ne spuntano altre che sono tutte da scoprire, a noi il compito di seguire con attenzione questa prima serata dedicata al torneo.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE PARTITE DEL GIORNO

Certamente la big nei risultati Europa League di oggi è lo Shakhtar Donetsk, una squadra che ha sempre avuto una forte identità brasiliana e dalla quale sono passati parecchi calciatori di livello assoluto, da Willian a Luiz Adriano passando per Fernandinho e Mkhitaryan e altri ancora, una realtà capace di arrivare anche ai quarti di Champions League ma che poi è stata purtroppo vessata dalla guerra, e costretta a giocare sempre in trasferta. Lo Shakhtar fa il suo esordio nei risultati Europa League contro l’Ilves, doppio confronto assolutamente abbordabile, ed è un forte candidato ad arrivare nel girone unico.

Tra le altre squadre più note ecco poi il Legia Varsavia che l’anno scorso è arrivato ai quarti di Conference League battendo anche il Chelsea (ma la qualificazione era già indirizzata verso i Blues), e che ha tutto per fare strada anche al piano che possiamo considerare superiore; poi il Celje, che è stato avversario della Fiorentina sempre nei quarti di Conference League e ha fatto tremare i viola, quindi possiamo citare il Levski Sofia e l’Aek Larnaca che tra l’altro questa sera ospita il Partizan Belgrado. Insomma: con tutte le proporzioni del caso c’è qualità anche nel primo turno preliminare per i risultati Europa League, e quindi già da questa sera ci potremmo divertire.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: ANDATA 1° TURNO PRELIMINARE

Ore 18:00 Sabah Baku Celje

Ore 18:30 Aek Larnaca Partizan

Ore 19:00 Paks Cluj

Ore 19:00 Sheriff Prishtina

Ore 19:30 Levski Sofia Hapoel Beer Sheva

Ore 20:00 Shakhtar Ilves

Ore 20:15 Spartak Trnava Hacken

Ore 21:00 Legia Varsavia Aktobe