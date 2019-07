Risultati Europa League/ Diretta gol live score, andata 2^ turno preliminare

Le partite che ci forniranno i risultati di Europa League per l’andata del secondo turno preliminare scattano martedì 23 luglio, e ne avremo cinque; dovremo aspettare il prossimo giovedì per conoscere i nomi di tutte le squadre che avanzeranno nel torneo ma intanto avremo già un bello spettacolo cui assistere. Ricordiamo che in questo torneo le formazioni che giocano i turni preliminari sono tantissime; tra queste anche il Torino, che ha preso il posto della Roma – scalata ai gironi dopo l’esclusione del Milan – e che giovedì affronterà il Debrecen in casa. In questo secondo turno preliminare avremo anche la presenza di alcune squadre che potremmo considerare come delle big del torneo, almeno nei suoi turni di qualificazione; adesso possiamo vedere nel dettaglio quali sono le partite che ci terranno compagnie nella prima sera dedicata all’andata del secondo turno preliminare.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE PARTITE

Per il martedì dedicato ai risultati di Europa League si comincia alle ore 17:00, con Ararat Armenia-Lincoln Red Imps; alle ore 17:45 avremo invece HB Torshavn-Linfield e dieci minuti più tardi scatterà Shkendija-Dudelange. Dovremo poi aspettare la prima serata, cioè le ore 20:00, per assistere alle ultime due partite del giorno: Santa Coloma-Astana la prima, la seconda sarà invece Tre Penne-Suduva che inizierà alle ore 20:30. Come vediamo dunque non ci sono grandi squadre, con tutto il rispetto per queste formazioni che sicuramente hanno meritato di essere qui e ora proveranno a fare il colpo grosso. Si tratta comunque di società che già negli anni scorsi abbiamo visto all’opera nei turni preliminari di Europa League, e alcune hanno anche fatto tanta strada; in particolare il Tre Penne e il Santa Coloma proveranno a tenere alta la bandiera di San Marino e Andorra, due federazioni piccolissime che stanno cercando di sgomitare per trovare il loro spazio all’interno della UEFA. Averne una delle due ai gironi di Europa League sarebbe naturalmente un grande risultato, ma realisticamente bisogna anche dire che sarà molto difficile che questo accada, anche se nel mondo del calcio si parte sempre dallo 0-0. Ricordiamo anche che mercoledì 24 luglio, alle ore 18:00, è prevista una singola partita che sarà Slovan Bratislava-Feronikeli.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SECONDO TURNO PRELIMINARE

Ore 17:00 Ararat Armenia-Lincoln Red Imps

Ore 17:45 HB Torshavn-Linfield

Ore 17:55 Shkendija-Dudelange

Ore 20:00 Santa Coloma-Astana

Ore 20:30 Tre Penne-Suduva



© RIPRODUZIONE RISERVATA