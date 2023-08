RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Tutte le date in calendario! Diretta gol live score (oggi 10 agosto 2023)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: IL CALENDARIO

Tra poche ore scopriremo i risultati Europa League per l’andata del terzo turno preliminare, ma adesso rivolgiamo già uno sguardo al futuro per scoprire quali saranno i prossimi appuntamenti con questa Coppa europea, a cominciare naturalmente dal ritorno di questo turno, che sarà in programma fra esattamente sette giorni, quindi giovedì 17 agosto prossimo. In seguito, l’appuntamento sarà con i playoff, che saranno in programma per giovedì 24 agosto all’andata e giovedì 31 agosto al ritorno, ancora senza squadre italiane in lizza, perché le rappresentanti della nostra Serie A e quelle degli altri massimi campionati europei entrano in Europa League direttamente dalla fase a gironi.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Diretta gol live score: finale Siviglia-Roma!

Venerdì 1° settembre a Monaco sarà invece il giorno del sorteggio appunto della fase a gironi della Europa League edizione 2023-2024: appuntamento fissato per formare i gruppi, le cui sei giornate sono in calendario per il 21 settembre, poi il 5 e 26 ottobre, il 9 e 30 novembre ed infine il 14 dicembre (sempre al giovedì come da tradizione), naturalmente con Roma e Atalanta che scopriranno all’inizio del mese prossimo quali saranno le rispettive avversarie per tutto l’autunno di Europa League. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Risultati Europa League, semifinali/ Diretta gol live score: Roma ok, pari Juve

COMINCIA IL CAMMINO

I risultati Europa League ci terranno compagnia oggi, giovedì 10 agosto 2023: in programma ci sono sei partite d’andata del terzo turno preliminare, sul quale è necessario fare alcune precisazioni. Se siete appassionati di calcio internazionale fin dai preliminari estivi delle Coppa europee, saprete che l’Europa League 2023-2024 (come era già successo nelle scorse due stagioni) comincia ad inizio agosto con quello che si chiama terzo turno preliminare, a differenza delle altre due Coppe europee che ci hanno già tenuto compagnia da almeno quattro settimane, cominciando davvero dal primo turno preliminare. I risultati Europa League invece ci tengono compagnia solamente da oggi, anche se questo turno formalmente è il terzo.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Diretta gol live score: Juventus e Roma in semifinale!

Si riparte quindi con l’obiettivo di trovare l’erede degli spagnoli del Siviglia, che per l’ennesima volta sono i detentori della Europa League avendo vinto nello scorso mese di maggio ai calci di rigore la finale giocata contro la Roma, che dunque ha sfiorato quello che sarebbe stato il primo successo italiano da quando la competizione non si chiama più Coppa Uefa. Alla Europa League 2023-2024 partecipano due squadre italiane, che sono proprio la Roma e poi anche l’Atalanta: entrambe sono già certe di un posto nella fase a gironi che scatterà naturalmente a settembre, dunque i risultati Europa League non riguardano alcuna squadra italiana in questa fase dei preliminari estivi, comunque importanti per completare il quadro delle partecipanti al tabellone principale.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora ad elencare tutte le partite di oggi che ci daranno i risultati Europa League per le partite d’andata del terzo turno preliminare, ricordando che ormai da due stagioni non vale più la regola sui gol in trasferta, anche se naturalmente questa variabile farà sentire i propri effetti giovedì prossimo, quando si disputeranno le partite di ritorno. Considerando sempre il fuso orario italiano, alle nostre ore 18.00 il programma avrà inizio con Zalgiris Hacken e Qarabag HJK, anche se per essere precisi l’intera avventura della nuova Europa League 2023-2024 è cominciata con l’anticipo di Astana Ludogorets martedì in Kazakistan.

I risultati Europa League ci offriranno poi alle ore 19.00 altre due partite, che saranno Sheriff Tiraspol Bate Borisov e Slavia Praga Dnipro-1, si giocherà quindi in Moldavia e Repubblica Ceca per proseguire la serata che culminerà alle ore 21.00 con le ultime due partite, in questi casi tra Bosnia Erzegovina e Grecia: infatti per completare il programma avremo Olympiakos Genk e Zrinjski Breidablik.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, ANDATA 3° TURNO PRELIMINARE

ore 18.00

Zalgiris Hacken

Qarabag HJK

ore 19.00

Sheriff Tiraspol Bate Borisov

Slavia Praga Dnipro-1

ore 21.00

Olympiakos Genk

Zrinjski Breidablik











© RIPRODUZIONE RISERVATA