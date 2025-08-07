Risultati Europa League, diretta gol live score delle partite d’andata del terzo turno preliminare che si giocano oggi, giovedì 7 agosto 2025

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SI SCENDE IN CAMPO!

Siamo pronti a seguire tutte le partite di oggi per i risultati Europa League, uno dei nomi sicuramente più interessanti è quello del FCSB, l’acronimo con il quale da diversi anni è formalmente nota la squadra rumena che di fatto possiamo continuare a chiamare Steaua Bucarest. Dopo alcuni anni complicati, nelle ultime due stagioni l’FCSB è tornato a vincere il campionato nazionale della Romania e di conseguenza era stato ammesso ai preliminari di Champions League, superando il primo turno ma fermandosi al secondo.

Di conseguenza, adesso l’obiettivo è quello di raggiungere la fase a gironi almeno della Europa League, l’ostacolo per la Steaua Bucarest nel terzo turno sono i kossovari del Drita, con la partita d’andata che sarà giocata questa sera alle ore 20.30. C’è ancora un po’ di tempo quindi, prima possiamo seguire i verdetti di altre partite nella lunga serata che ci attenderà in compagnia dei risultati Europa League! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ECCO L’ANDATA DEL TERZO PRELIMINARE

Dieci partite animeranno oggi, giovedì 7 agosto 2025, i risultati Europa League per l’andata del terzo turno preliminare. Cominciano ad affacciarsi nomi di un certo livello, che renderanno ancora più intrigante il cammino verso il tabellone principale, che per l’Italia ricordiamo comprenderà la partecipazione di Roma e Bologna.

Al momento sono solamente 13 le squadre con il posto già assicurato nel girone unico, quindi c’è davvero tanto da decidere in questo intenso mese di agosto che tramite il terzo turno e poi i playoff dovrà decretare le altre 23 partecipanti – comprese quelle che in verità scenderanno dai preliminari di Champions League.

La posta in palio si fa sempre più intrigante, ricordiamo che le perdenti passeranno al playoff di Conference League, ma naturalmente per tutte l’obiettivo è quello di essere protagoniste dei risultati Europa League anche nel turno che si disputerà dopo Ferragosto, ultimo ostacolo prima della fase a gironi.

Si giocherà a partire dalle ore 18.00, quando avremo una sfida “di nicchia” come Lincoln Red Imps Noah, tra la formazione di Gibilterra e quella dell’Armenia, che si giocano un posto ai playoff e quindi come minimo la certezza di essere nelle Coppe anche in autunno (come agli armeni in Conference League era riuscito già l’anno scorso) e il derby nordico Fredrikstad Midtjylland.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LA PARTITA DI CARTELLO

A questo proposito dobbiamo accennare che avremo ben due derby nordici oggi per i risultati Europa League, perché oltre alla sfida fra norvegesi e danesi avremo anche il match in Svezia tra i padroni di casa dell’Hacken e gli altri norvegesi del Brann, ma non c’è dubbio sul fatto che la partita più affascinante sarà Panathinaikos Shakhtar, una sfida fra due formazioni che hanno grande tradizione e uno spazio significativo nella storia del calcio europeo, oltre che naturalmente nelle rispettive nazioni.

Il Panathinaikos in realtà è alla caccia di una gloria un po’ lontana, dal momento che l’ultima vittoria nel campionato greco risale al 2010, però naturalmente l’obiettivo è fare strada anche in Europa League, sebbene anche l’avversario sia di quelli che avrebbero ambizioni. Per lo Shakhtar Donetsk ovviamente bisogna fare i conti con la delicata situazione dell’Ucraina e in particolare proprio della regione del Donetsk, un tema che naturalmente attira ancora più l’attenzione su questo match per i risultati Europa League…

