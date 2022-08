Risultati Europa League/ Diretta gol live score andata 3° turno preliminare

I risultati Europa League ci terranno compagnia oggi, giovedì 4 agosto 2022: in programma ci sono le sette partite d’andata del terzo turno preliminare, sul quale è necessario fare alcune precisazioni. Con l’ultima modifica delle Coppa europee, l’Europa League 2022-2023 (come era già successo nella scorsa stagione) comincia ad inizio agosto con quello che si chiama terzo turno preliminare, a differenza delle altre due Coppe europee che ci hanno già tenuto compagnia per l’intero mese di luglio, cominciando davvero dal primo turno preliminare. I risultati Europa League invece ci tengono compagnia solamente da oggi, anche se questo turno formalmente è il terzo.

Si riparte quindi con l’obiettivo di trovare l’erede dei tedeschi dell’Eintracht Francoforte, che sono i detentori della Europa League avendo vinto nello scorso mese di maggio la finale contro i Rangers Glasgow presso lo Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia. Alla Europa League 2022-2023 partecipano due squadre italiane, che sono la Roma e la Lazio e sono già certe di un posto nella fase a gironi che scatterà naturalmente a settembre, dunque i risultati Europa League non riguardano alcuna squadra italiana in questa fase dei preliminari estivi, comunque importanti per completare il quadro delle partecipanti al tabellone principale.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora ad elencare tutte le partite di oggi che ci daranno i risultati Europa League per le partite d’andata del terzo turno preliminare, ricordando che (come già nella scorsa stagione) non vale più la regola sui gol in trasferta, anche se naturalmente questa variabile farà sentire i propri effetti giovedì prossimo, quando si disputeranno le partite di ritorno. Considerando sempre il fuso orario italiano, alle nostre ore 17.30 il programma avrà inizio con AEK Larnaca Partizan Belgrado, dunque l’intera avventura della nuova Europa League 2022-2023 comincerà da Cipro.

I risultati Europa League ci offriranno poi alle ore 19.00 Fenerbahce Slovacko e Malmoe Dudelange, si giocherà quindi in Turchia e Svezia per aprire la serata che alle ore 20.15 proseguirà in Slovenia con Maribor HJK e alle ore 20.45 farà tappa in Irlanda del Nord con Linfield Zurigo. Infine, ecco alle ore 21.00 le ultime due partite, in questi casi tra Grecia ed Irlanda: infatti per completare il programma avremo Olympiakos Slovan Bratislava e Shamrock Rovers Shkupi.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, ANDATA 3° TURNO PRELIMINARE

Ore 17.30

AEK Larnaca Partizan Belgrado

Ore 19.00

Fenerbahce Slovacko

Malmoe Dudelange

Ore 20.15

Maribor HJK

Ore 20.45

Linfield Zurigo

Ore 21.00

Olympiakos Slovan Bratislava

Shamrock Rovers Shkupi











