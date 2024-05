RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Il Bayer Leverkusen per vincere tutto! Diretta gol live score (2 maggio 2024)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: I CAMPIONI DI GERMANIA

Finora abbiamo parlato delle nostre rappresentanti, adesso per i risultati di Europa League è giunto il momento di parlare anche delle due avversarie di Atalanta e Roma. In primis, spazio al Bayer Leverkusen che sta vivendo la stagione più bella della propria storia: innanzitutto, è la prima volta in cui le ‘aspirine’ riescono a vincere il campionato tedesco, potrebbe bastare già questo per indicare il valore dell’impresa compiuta da Xabi Alonso e dai suoi ragazzi.

Tuttavia, non c’è solo questo: il Bayer Leverkusen 2023-2024 è infatti ancora imbattuto e punta a completare il tris, dal momento che è in finale di Coppa di Germania e naturalmente in semifinale di Europa League. Non sarebbe il Triplete “puro” (che richiede la Champions), ma per una società che in tutta la sua storia aveva vinto solamente una Coppa Uefa e una Coppa di Germania sarebbe un’impresa leggendaria, che manderebbe definitivamente nel cassetto il 2002, anno in cui il Bayer Leverkusen sfiorò il Triplete ma rimase infine con un pugno di mosche in mano. La Roma è avvisata, servirà una grande impresa… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ECCO LE SEMIFINALI D’ANDATA CON TANTA SERIE A!

Oggi giovedì 2 maggio 2024 ci attende una serata di grande calcio con i risultati Europa League in copertina, perché siamo arrivati alle partite d’andata delle semifinali e quindi solamente quattro squadre sono rimaste in lizza per il trofeo che sarà poi assegnato nella finale di mercoledì 22 maggio. Tutto questo è ancora più affascinante per l’Italia dal momento che ben due di queste quattro squadre sono della nostra Serie A, quindi potremo seguire Atalanta e Roma, magari sognando una finale tutta italiana che porterebbe la memoria a molte finali di Coppa Uefa degli anni Novanta.

Prima di ogni ragionamento, però, giustamente diamo spazio al programma, che ci ricorda come il fischio d’inizio sarà fissato alle ore 21.00 di questa sera per entrambe le partite che ci daranno oggi i risultati Europa League, in attesa naturalmente dei verdetti che arriveranno invece fra sette giorni. Oggi tuttavia le due semifinali potrebbero già essere indirizzate e allora l’attenzione è massima per Roma Bayer Leverkusen e Olympique Marsiglia Atalanta, con i giallorossi che iniziano quindi in casa e i nerazzurri che invece saranno di scena in Francia.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE DUE PROTAGONISTE ITALIANE

Parliamo allora subito di Atalanta e Roma per i risultati Europa League. In ordine alfabetico, cominciamo dalla Dea che d’altronde si merita gli onori grazie alla straordinaria impresa compiuta contro il Liverpool nei quarti di finale. Finora il cammino dell’Atalanta in questa Europa League è stato praticamente perfetto: primo posto nel girone, poi superato bene un ottavo ostico contro lo Sporting Lisbona e infine il capolavoro di Anfield, che resterà per sempre nella storia della società nerazzurra. L’appetito però vien mangiando e allora adesso è più che legittimo sognare la prima finale europea nella storia dell’Atalanta.

La Roma invece in questi ultimi anni si sta “abituando” ad avere un rendimento altissimo nelle Coppe e pure il passaggio da José Mourinho a Daniele De Rossi non ha modificato la tradizione: il secondo posto nei gironi aveva imposto la necessità di affrontare il playoff, superato solo ai calci di rigore contro il Feyenoord, ma poi è stato un crescendo, con il 4-0 contro il Brighton a indirizzare l’ottavo di finale fin dall’andata e naturalmente la perla nei quarti della doppia vittoria nel derby contro il Milan, uno dei momenti finora più significativi per i risultati Europa League…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SEMIFINALI D’ANDATA

ore 21.00

Roma Bayer Leverkusen

Olympique Marsiglia Atalanta











