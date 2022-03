Risultati Europa League/ Diretta gol live score, andata ottavi (giovedì 10 marzo)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI!

Sono soltanto cinque le partite che ci forniranno i risultati di Europa League per l’andata degli ottavi: si gioca giovedì 10 marzo e alle ore 18:45 avremo la sola Siviglia West Ham, mentre alle ore 21:00 sarà il turno di Atalanta Bayer Leverkusen, Rangers Stella Rossa, Barcellona Galatasaray e Braga Monaco. Perché cinque partite? Semplice: due le abbiamo vissute ieri come una sorta di doppio anticipo, mentre Lipsia Spartak Mosca non si giocherà per l’ormai nota sospensione delle squadre russe a seguito dell’invasione dell’Ucraina, dunque i tedeschi sono formalmente già ai quarti.

Risultati Europa League/ Andata ottavi: Eintracht e Lione vincono in trasferta!

Sarà interessante scoprire quello che succederà sui campi, e i risultati di Europa League per questa sera promettono scintille: intanto per la presenza dell’Atalanta, che dopo l’eliminazione subita da Napoli e Lazio è rimasta l’unica squadra italiana in corsa, e poi per quella del Barcellona che dopo 18 anni torna a giocare in questa competizione, sembra in ripresa e naturalmente è tra le principali candidate al titolo. Tra poco saremo in campo per le cinque partite che ci daranno il quadro dei risultati di Europa League a completamento dell’andata degli ottavi, mettiamoci comodi perché sarà una serata lunga e appassionante…

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Napoli ko, Braga avanti ai rigori: diretta gol live score

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Nei risultati di Europa League per le partite del giovedì spicca dunque la presenza dell’Atalanta: sicuramente la Dea è stata più fortunata delle sue connazionali nel sorteggio dei playoff, l’Olympiacos era avversaria più malleabile rispetto a Porto e Barcellona ma va anche detto che l’Atalanta arrivava dal girone di Champions League (con il consueto procedimento della “retrocessione”, tutt’ora discutibile) e dunque qualche assicurazione in più ce l’aveva, mentre Lazio e Napoli non sono riuscite ad assicurarsi il primo posto nel loro gruppo pur avendone ampiamente le possibilità, se pensiamo che i biancocelesti nella sfida diretta hanno pareggiato in casa contro il Galatasaray mentre i partenopei hanno perso due volte contro lo Spartak Mosca.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Andata playoff: vince l'Atalanta, perde la Lazio!

Certamente poi le urne non hanno aiutato, ma sia Maurizio Sarri (che alla fine si è pure detto contento) che Luciano Spalletti hanno parecchio da recriminare, avrebbero potuto essere in corsa questa sera per l’andata degli ottavi e invece per i risultati di Europa League ieri sera abbiamo visto il Porto mentre oggi tocca al Barcellona, due squadre abituate a frequentare il piano superiore (soprattutto i blaugrana) e che ora ovviamente non possono non onorare l’impegno. L’Atalanta ha pescato il Bayer Leverkusen, squadra esperta, di qualità e ostica: tuttavia gli orobici hanno tante possibilità di continuare la loro strada europea…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: ANDATA OTTAVI

Ore 18:45 Siviglia West Ham

ore 18.45 Porto Lione

ore 18.45 Betis Eintracht

Ore 21:00 Rangers Stella Rossa

Ore 21:00 Braga Monaco

Ore 21:00 Atalanta Bayer Leverkusen

Ore 21:00 Barcellona Galatasaray



© RIPRODUZIONE RISERVATA