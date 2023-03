Risultati Europa League/ Diretta gol live score andata ottavi (giovedì 9 marzo)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: ECCO ROMA E JUVENTUS

Ci aspetta un’altra grande giornata dedicata ai risultati di Europa League: dopo due settimane si torna in campo per questa competizione, abbiamo l’andata degli ottavi di finale e come sempre le partite saranno divise nelle due fasce orarie che conosciamo. Alle ore 18:45 vivremo Bayer Leverkusen Ferencvaros, Roma Real Sociedad, Sporting Lisbona Arsenal e Union Berlino Saint Gilloise; alle ore 21:00 spazio invece a Juventus Friburgo, Manchester United Betis, Shakhtar Feyenoord e Siviglia Fenerbahçe, per un giovedì sera di grandi emozioni e che ovviamente potrebbe anche regalare qualche sorpresa.

La speranza invece è che per Roma e Juventus le cose vadano lisce: le due italiane sono favorite sulle rispettive avversarie e, guardando più in generale ai risultati di Europa League, sono certamente tra le principali candidate ad arrivare in fondo alla competizione. Si sono appena sfidate in Serie A e ha vinto la Roma, anche se forse la Juventus avrebbe meritato qualcosa in più; qui però parliamo di risultati di Europa League e dunque aspettiamo che si giochino le partite valide per l’andata degli ottavi, perché tra poco scopriremo cosa succederà sui vari campi…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque i risultati di Europa League ci permettono di fare un focus su Roma e Juventus, impegnate nell’andata degli ottavi. I giallorossi hanno giocato il playoff, dopo il secondo posto nel girone (alle spalle del Betis) contro il Salisburgo, hanno perso in Austria sul filo di lana ma poi hanno dimostrato la loro superiorità all’Olimpico con un 2-0 che sarebbe potuto essere anche più largo. La Juventus, sfortunata all’Allianz Stadium (1-1) ha poi demolito il Nantes con il 3-0 alla Beaujoire, straordinario protagonista Angel Di Maria ma non si può dimenticare il flop dei bianconeri nel girone di Champions League, appena 3 punti e una sconfitta subita anche sul campo del Maccabi Haifa.

Adesso però si resetta tutto, e vale per entrambe le squadre: come abbiamo già detto sia la Juventus che la Roma hanno tutte le possibilità di arrivare in fondo, nei risultati di Europa League hanno impegni tosti perché Real Sociedad e Friburgo sono tra le migliori squadre dei loro campionati e nascondono insidie, di conseguenza fare una bella partita casalinga e prendersi la vittoria potrebbe cambiare lo scenario in maniera del tutto positiva, anche se poi il tema della qualificazione andrà affrontato la prossima settimana. Non ci resta comunque che scoprire come andranno le cose in campo quando si inizierà a giocare…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: ANDATA OTTAVI

Ore 18:45 Bayer Leverkusen Ferencvaros

Ore 18:45 Roma Real Sociedad

Ore 18:45 Sporting Lisbona Arsenal

Ore 18:45 Union Berlino Saint Gilloise

Ore 21:00 Juventus Friburgo

Ore 21:00 Manchester United Betis

Ore 21:00 Shakhtar Feyenoord

Ore 21:00 Siviglia Fenerbahçe











