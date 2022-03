Risultati Europa League/ Diretta gol live score, andata ottavi (mercoledì 9 marzo)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: DUE ANTICIPI!

I risultati di Europa League ci introducono all’andata degli ottavi: curiosamente siamo già in campo mercoledì 9 marzo, perché sono previsti due anticipi che, entrambi alle ore 18:45, sono Porto Lione e Betis Eintracht. Il programma dell’andata degli ottavi si concluderà ovviamente domani e sarà protagonista soprattutto l’Atalanta – cioè l’unica squadra italiana rimasta in corsa – ma intanto è già grande spettacolo con squadre che siamo abituati a vedere nel panorama europeo e, almeno per quanto riguarda la partita del Do Dragao, anche al piano di sopra della Champions League.

Non si può infatti fare a meno di notare che Porto e Lione siano le due squadre che negli ultimi due anni hanno eliminato la Juventus agli ottavi della principale competizione, raggiungendo i quarti; l’Olympique aveva poi fatto anche meglio volando in semifinale, ma il Porto era ai gironi fino a dicembre e si è giocato la qualificazione all’ultima giornata, in casa. Dunque, attenzione a quello che succederà su questi due campi; aspettiamo che per i risultati di Europa League si inizi a giocare, intanto facciamo qualche rapida valutazione sui temi principali legati alle partite.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Europa League dunque anticipano il loro consueto programma, almeno per quanto riguarda le prime due partite. L’andata degli ottavi è come al solito il secondo turno ad eliminazione diretta del torneo, ma quest’anno la grande novità è stata rappresentata dal fatto che le prime del girone abbiano saltato il cosiddetto playoff volando subito agli ottavi, mentre il turno intermedio è stato disputato dalle seconde di ciascun gruppo e dalle retrocesse dalla Champions League. Nel corso dei risultati di Europa League per i playoff abbiamo purtroppo perso Napoli e Lazio, e i biancocelesti sono stati eliminati proprio dal Porto che ancora una volta si è rivelata letale per le squadre italiane.

Oggi è lecito inserire i Dragoni tra le grandi favorite per la vittoria di un titolo che avevano ottenuto nel 2011, ma non va dimenticato un Lione che ha chiuso la fase a gironi di Europa League a punteggio pieno. Questo accoppiamento dato dal sorteggio è chiaramente un big match, partiamo un gradino sotto per quanto riguarda Betis Eintracht anche perché i tedeschi sono calati rispetto alla splendida semifinale che avevano giocato nel 2018, un anno in cui però avevano in attacco il “vero” Jovic e Haller. Ora però la parola deve passare ai campi per i risultati di Europa League.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: ANDATA OTTAVI

ore 18:45 Betis Eintracht

ore 18:45 Porto Lione



