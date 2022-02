Risultati Europa League/ Diretta gol live score, andata playoff 17 febbraio

RISULTATI EUROPA LEAGUE: ECCO LE PARTITE DI OGGI!

I risultati Europa League tornano protagonisti oggi, giovedì 17 febbraio 2022, come di consueto dopo la pausa invernale delle Coppe europee, ma non è il solito appuntamento con i sedicesimi di finale, perché da questa edizione è cambiata la formula della Europa League, che ci proporrà dunque nelle prossime ore l’andata dei playoff tra le seconde dei gironi della fase precedenti e le squadre che arrivano dalla Champions League essendo state terze nei gruppi della massima competizione europea.

Andiamo allora a scoprire quale sarà il programma per i risultati Europa League, anche perché ci attendono partite di lusso, con le squadre italiane grandi protagoniste: alle ore 18.45 avranno inizio Barcellona Napoli, Borussia Dortmund Rangers, Sheriff Tiraspol Braga e Zenit Betis, mentre la seconda fascia di partite avrà inizio alle ore 21.00 e comprenderà Atalanta Olympiakos, Lipsia Real Sociedad, Porto Lazio e Siviglia Dinamo Zagabria. Le partite di ritorno si giocheranno giovedì prossimo, naturalmente a campi invertiti.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE ITALIANE

Basta leggere l’elenco delle partite per capire che le squadre italiane saranno grandi protagoniste dei risultati Europa League. In copertina c’è naturalmente il Napoli, perché la sfida contro il Barcellona ha il profumo di una sfida ben più prestigiosa di un playoff di Europa League: la buona notizia è che i catalani non sono di certo nella loro migliore versione, però sarà comunque un doppio confronto stellare, che potrebbe dare al Napoli una grande soddisfazione e una formidabile spinta psicologica se tutto andasse per il meglio.

Partite di assoluto livello anche per Atalanta e Lazio. I nerazzurri se la vedranno con la principale squadra greca, cioè l’Olympiakos: per la Dea sfida ostica ma non impossibile, sarebbe bello scrivere altre pagine della meravigliosa storia europea dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Per la Lazio di Maurizio Sarri invece c’è una avversaria decisamente ostica: il Porto di recente ha fatto male a Juventus e Milan, vedremo dunque se i biancocelesti sapranno fare meglio, ma di certo sarà un playoff di Europa League molto difficile anche per la Lazio.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, ANDATA PLAYOFF

Ore 18.45

Barcellona Napoli

Borussia Dortmund Rangers

Sheriff Tiraspol Braga

Zenit Betis

Ore 21.00

Atalanta Olympiakos

Lipsia Real Sociedad

Porto Lazio

Siviglia Dinamo Zagabria



