RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Chi è già ai gironi? Diretta gol live score (oggi 24 agosto 2023)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: GIÀ AI GIRONI

Parlando dei risultati di Europa League per l’andata dei playoff, bisogna giustamente citare quelle squadre che hanno già ottenuto la qualificazione ai gironi: sono chiaramente quelle la cui federazione ha una posizione migliore nel ranking, e di conseguenza possiamo parlare di loro come delle teste di serie che si giocheranno la vittoria del torneo. Per l’Italia, come già detto, abbiamo Atalanta e Roma; l’Inghilterra ha portato il Liverpool, il sorprendente Brighton di Roberto De Zerbi e il West Ham, quest’ultima però come vincitrice dell’ultima edizione di Europa League (in finale contro la Fiorentina) mentre le rappresentanti per la Spagna sono Villarreal e Betis.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Diretta gol live score: L'Olympiakos elimina il Genk! (oggi giovedì 17 agosto 2023)

Ancora, per la Germania abbiamo Friburgo e Bayer Leveruksen; per la Francia Rennes, Tolosa e Marsiglia. A proposito dell’OM, la partecipazione ai gironi di Europa League arriva dall’eliminazione al terzo turno preliminare di Champions League; lo stesso è successo allo Sturm Graz, al Servette e ai serbi del Backa Topola. Lo Sporting Lisbona completa il quadro: l’anno scorso i portoghesi hanno eliminato l’Arsenal ai rigori e poi hanno messo paura alla Juventus, dunque rappresentano una squadra che nei risultati di Europa League può ampiamente dire la sua. Tuttavia, è ancora presto per parlare di fase a gironi, prima bisogna vivere i playoff… (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ All'Olympiakos il big match! Diretta gol live score (oggi giovedì 10 agosto 2023)

ECCO I PLAYOFF!

I risultati di Europa League per le partite di giovedì 24 agosto sono quelli che riguardano l’andata dei playoff: finalmente siamo arrivati all’ultimo ostacolo prima di avere accesso alla fase a gironi, ma per l’Europa League bisogna dire che la formula dei turni preliminari è stata diversa rispetto a quella che ha riguardato Champions e Conference League. Qui infatti si è partiti dal terzo turno preliminare, aspettando le squadre che sono retrocesse dalla principale competizione; come risultante, ora sono rimaste in corsa 20 squadre e le dieci che riusciranno a superare questo doppio scoglio (si gioca in andata e ritorno) si uniranno ai gironi.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Diretta gol live score: finale Siviglia-Roma!

Diciamolo subito: le squadre presenti nei risultati di Europa League per i playoff non sono certamente le big del Vecchio Continente, ma questo solo perché le principali federazioni hanno ottenuto “direttamente” la partecipazione ai gruppi. Per esempio, l’Italia ha portato Atalanta e Roma in Europa League e in questa stagione ci sarà un Liverpool che dal 2018 a oggi ha giocato tre finali di Champions League vincendone una. La squadra da battere? Lo scopriremo chiaramente strada facendo, per il momento concentriamoci sui risultati di Europa League per questa sera.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Nonostante l’assenza delle big, i risultati di Europa League per l’andata dei playoff portano in dote tanti argomenti di cui si potrebbe parlare. Qui la vera “testa di serie” è certamente l’Ajax: i Lancieri nel corso degli ultimi anni sono sempre stati ondivaghi, hanno disputato stagioni straordinarie (finale di Europa League nel 2017, semifinale di Champions League due anni dopo) ma anche alcune disastrose, non riuscendo a superare gironi abbordabili. Il club punta sempre sulla crescita e la rivendita di calciatori che maturano ad Amsterdam per poi andare a fare fortune altrove, e questo chiaramente “impedisce” (per scelta) di creare progetti che possano durare nel tempo.

Ad ogni modo, oggi l’Ajax gioca sul campo di un Ludogorets certamente temibile. Tra le altre partecipanti ai risultati di Europa League per l’andata dei playoff, ritroviamo quello Sheriff Tiraspol che in Champions League aveva ampiamente fatto parlare di sé qualche stagione fa; l’immancabile Qarabag, ormai una costante quando si parla di fase a gironi, ma poi anche un bel ritorno come quello del Lugano o le sorprese che sono sicuramente Hacken, Ki Klakvsik e Cukaricki. I campi ci diranno tra poche ore quello che succederà…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: ANDATA PLAYOFF

Ore 19:00 Hacken Aberdeen

Ore 19:00 Slavia Praga Zorya

Ore 20:00 Ludogorets Ajax

Ore 20:00 Dinamo Zagabria Sparta Praga

Ore 20:00 Olimpia Lubiana Qarabag

Ore 20:30 Slovan Bratislava Aris Limassol

Ore 20:30 Union Saint Gilloise Lugano

Ore 20:45 Ki Klaksvik Sheriff

Ore 21:00 Lask Zrinjski

Ore 21:00 Olympiacos Cukaricki











© RIPRODUZIONE RISERVATA