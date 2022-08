RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Diretta gol live score andata playoff: si inizia alle 18:00

RISULTATI EUROPA LEAGUE DIRETTA GOL LIVE SCORE: ECCO I PLAYOFF

I risultati di Europa League ci accompagneranno in questo Giovedi sera 18 agosto targato calcio Europeo. Come sempre il calcio d’Europa ci regala grandi scontri: lo ha già fatto con la Champions League nelle giornata di Martedì e Mercoledì e lo farà anche oggi con l’Europa League e la Conference League. Come sempre noi vi terremo aggiornati su tutti i risultati. Si inizia alle ore 18:00 con la sfida che aprirà questo turno di andata dei Playoff con lo scontro scandinavo tra i Finlandesi del HJK ed i danesi del Silkeborg. Soltanto 30 minuti di distacco e tutti gli amanti del calcio del’Europa League potranno vedere anche Ferencvaros affrontare lo Shamrock Rovers.

Quartetto di partite alle ore 19:00 con Apollon ed Olimpiakos che faranno da apri fila alle altre partite: Malmo Sivasspor, Pyunik Sheriff e Zurigo Hearts. Dalle 19:00 si passa alle 19:45 con l’unico incontro a quell’ora con il Ludogorets che affronterà i lituani del Zalgiris. Chiudono la giornata tre partite, tutte dalle 20 in poi. Alle 20:00 scendono in campo gli ucraini del Dnipro contro Aek Lernaca, compagine cipriota. 20:30 spazio per il Gent contro l’Omonia ed infine il Fenerbahce, che ha perso Kim Min Jae direzione Napoli, affrontare in trasferta gli austriaci dell’Austria Vienna alle ore 21:00.

RISULTATI EUROPA LEAGUE DIRETTA GOL LIVE SCORE: SI PARTE CON HJK SILKEBORG

Risultati di Europa League che ci daranno le squadre che parteciperanno alla fase ai gironi valevoli per la seconda competizione europea più importante, solo dopo la Champions League. L’obiettivo è di trovare la nuova squadra campionessa dopo la magia offerta dall’Eintracht Francoforte, detentore della Europa League avendo vinto la finalissima contro gli scozzesi del Rangers Glasgow allo Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia. Europa League 2022-2023 che non vede ancora l’ingresso delle tue italiane, anzi delle due romane: Roma e la Lazio.

Le due squadre della capitale hanno già il pass per la fase a gironi di settembre, ma vedranno di certo le partite per capire quali possano essere le insidie durante il percorso che porta verso la finale in Ungheria. La finale si terrà per la prima volta alla Puskas Arena di Budapest. Si sarebbe dovuta giocare la finale del 2020 ma poi si è optato per la finale del 2022-2023, il popolo ungherese aspetta da tre anni questo momento e finalmente, sta per iniziare il cammino verso Budapest.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, ANDATA PLAYOFF

Ore 18:00 HJK Silkeborg

Ore 18:30 Ferencvaros Shamrock Rovers

Ore 19:00 Apollon Olimpaikos

Ore 19:00 Malmo Sivasspor

Ore 19:00 Pyunik Sheriff

Ore 19:00 Zurigo Hearts

Ore 19:45 Ludogorets Zalgiris

Ore 20:00 Dnipro Aek Larnaca

Ore 20:30 Gent Omonia

Ore 21:00 Austria Vienna Fenerbahce











