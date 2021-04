Risultati Europa League/ Diretta gol live score, andata quarti oggi 8 aprile

RISULTATI EUROPA LEAGUE: È IL GIORNO DI AJAX-ROMA!

I risultati Europa League torneranno protagonisti oggi, giovedì 8 aprile: passata la sosta per le Nazionali di fine marzo e anche la Pasqua, l’Europa League 2020-2021 si fa sempre più interessante, con appena otto squadre in lizza per conquistare l’ambito trofeo europeo tra cui la Roma come unica rappresentante italiana. Per la precisione, adesso siamo giunti all’andata dei quarti di finale, i cui abbinamenti sono stati decretati nel sorteggio di Nyon al termine del turno precedente, di conseguenza oggi ci attendono le quattro sfide – tutte in contemporanea – che andranno a comporre il quadro dei risultati Europa League in attesa dei match di ritorno fissati per settimana prossima, sempre di giovedì ma naturalmente a campi invertiti. Ricordando che il fischio d’inizio è fissato sempre per le ore 21.00, ecco allora che questa sera potremo assistere ad Ajax Roma, Arsenal Slavia Praga, Dinamo Zagabria Villarreal e Granada Manchester United.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Milan eliminato, Ajax e Slavia ok! Diretta gol live score

RISULTATI EUROPA LEAGUE: FOCUS SULLA ROMA

Presentando i risultati Europa League attesi per stasera, naturalmente adesso spendiamo qualche parola in più sulla Roma, che come già accennato è rimasta l’unica squadra italiana ancora in lizza nelle Coppe europee in questa stagione grazie al brillante doppio successo contro lo Shakhtar Donetsk negli ottavi di finale. L’Europa League sta sicuramente riservando più soddisfazioni rispetto al campionato, ma per la Roma il doppio impegno non deve essere vissuto come un fastidio, perché la bacheca internazionale è vuota da decenni (c’è una lontanissima Coppa delle Fiere, antenata della Europa League ma non ancora organizzata dalla Uefa) e perché vincere la Coppa darebbe accesso alla prossima Champions League, per di più da testa di serie. La Roma dunque deve dare il massimo in Europa League: l’Ajax è un avversario ostico ma alla portata, diciamo una via di mezzo tra ipotesi migliori ma anche peggiori. Il blasone dice che l’Ajax è una big – tasto dolente per la Roma di Paulo Fonseca – ma la doppia sfida è fattibile per i giallorossi: che cosa succederà?

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Diretta gol live score: Roma super, Tottenham e Arsenal ok!

RISULTATI EUROPA LEAGUE, ANDATA QUARTI

Ore 21.00

Ajax Roma

Arsenal Slavia Praga

Dinamo Zagabria Villarreal

Granada Manchester United

LEGGI ANCHE:

Risultati Europa League/ Diretta gol live score: Napoli out, Roma e Milan agli ottavi

© RIPRODUZIONE RISERVATA