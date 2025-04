RISULTATI EUROPA LEAGUE: SI GIOCA IN NORVEGIA!

Inizia il giovedì dei risultati Europa League e si parte proprio dalla Norvegia con Bodo/Glimt Lazio. I padroni di casa partecipano alle Coppe europee per la quinta stagione di fila, è una striscia davvero notevole se si pensa che in precedenza vantavano appena sei apparizioni totali, inoltre sono tutte racchiuse in questi ultimi anni le occasioni in cui le partecipazioni del Bodo/Glimt sono andate oltre il puro atto di presenza. Possiamo anzi ritenere questi quarti di finale il punto più alto della storia internazionale dei norvegesi, superando i quarti ma di Conference League di tre anni fa.

Dalla Roma alla Lazio, l’incrocio è davvero curioso. Per i biancocelesti invece c’è il sogno di tornare a vincere qualcosa nelle Coppe per la prima volta dal 1999, mentre l’unico precedente con la Norvegia sono le due partite del 2015 contro il Rosenborg, con altrettante vittorie capitoline. Il precedente quindi è di buon auspicio, ma naturalmente adesso deve cedere il passo all’attualità per i risultati Europa League, perché iniziano i quarti di finale! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA LAZIO APRE I QUARTI!

Anche il giovedì sarà molto ricco di calcio internazionale: i risultati Europa League oggi, 10 aprile 2025, saranno eccellenti protagonisti con le partite d’andata dei quarti di finale e attenzione perché alle ore 18.45 il primo appuntamento sarà subito con Bodo/Glimt Lazio, la trasferta in terra norvegese per i biancocelesti di Marco Baroni, che fino a questo momento hanno fatto davvero tutto per bene, vincendo la classifica unica della fase a gironi e poi superando il Viktoria Plzen agli ottavi di finale, in verità in questo caso con qualche brivido.

Il tabellone continua potenzialmente a sorridere alla Lazio nei risultati Europa League, il Bodo/Glimt si è imposto bene contro l’Olympiakos nel turno precedente ma senza dubbio i norvegesi sono il nome meno nobile fra le otto squadre ancora in corsa. Ci sono curiosamente molti ricordi con la Roma, che eliminò i norvegesi proprio nei quarti di finale della Conference League poi vinta dai giallorossi, che però nel girone avevano perso 6-1 a Bodø. Adesso tocca all’altra sponda del Tevere: Lazio favorita, ma attenzione al momento di forma che nelle ultime settimane non è stato esaltante.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: UNA PRIMA SERATA RICCHISSIMA

Leggendo i nomi delle squadre per le partite che ci attenderanno alle ore 21.00, si può comunque facilmente capire perché il Bodo/Glimt sia il club meno prestigioso per i risultati Europa League ai quarti di finale: il menù infatti sarà decisamente gustoso grazie a Lione Manchester United, Rangers Athletic Bilbao e Tottenham Eintracht, partite che ci offriranno moltissimi spunti. I tedeschi ad esempio cercheranno di ripetersi dopo il trionfo del 2022, quando tra l’altro in finale ebbero la meglio contro gli scozzesi – un epilogo che sarebbe di nuovo possibile, essendo dalle due parti opposte del tabellone.

Per il Manchester United invece l’Europa League ricorda l’ultimo grande successo internazionale, risalente al 2017, ed inoltre sarebbe la grande occasione per nobilitare una stagione che invece in campionato è a dir poco deludente. Hanno grande fame di titoli anche il Tottenham e il Lione, mentre per l’Athletic Bilbao l’obiettivo è ancora più sentito, perché la finale sarà proprio al San Mames. Un occhio di riguardo andrà rivolto a Tottenham Eintracht, che è dalla stessa parte del tabellone, ma di certo ci divertiremo molto con i risultati Europa League…

RISULTATI EUROPA LEAGUE, ANDATA QUARTI

Ore 18.45

Bodo/Glimt Lazio

Ore 21.00

Lione Manchester United

Rangers Athletic Bilbao

Tottenham Eintracht