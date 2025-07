Risultati Europa League: diretta gol live score delle partite che giovedì 24 luglio si giocano per l'andata del secondo turno preliminare.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SI COMINCIA!

È già tempo di vivere i primi risultati Europa League per l’andata del secondo turno preliminare: abbiamo citato alcune squadre interessanti e una di queste è certamente l’Hibernian, certamente per la sua lunghissima storia (è stato fondato nel 1875) e per la narrativa che ne ha fatto uno scrittore famoso come Irvine Welsh, nel raccontare anche la fiera rivalità con gli Hearts all’interno di una eterna “faida” religiosa, qui a Edimburgo invece che a Glasgow dove sono protagonisti Celtic e Rangers, anche se i risultati sportivi non si possono certo considerare identici.

Anzi, l’Hibernian ha sì vinto quattro campionati scozzesi ma l’ultimo è arrivato nel 1952, alla fine di un periodo di grande competitività; gli ultimi trofei sono la Coppa di Lega del 2007 e la Coppa di Scozia nove anni più tardi, unici titoli che siano arrivati nel terzo millennio e all’interno di una storia che ha portato in dote ben poche soddisfazioni in ambito internazionale. L’anno scorso il terzo posto in campionato ha portato in dote la qualificazione ai preliminari di Europa League, e dunque reasta viva la possibilità di raggiungere il girone, magari anche di Conference League; lo scopriremo strada facendo, per il momento ci mettiamo comodi e lasciamo parlare i campi perché per i risultati Europa League si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

ENTRANO IN CORSA ALTRE SQUADRE!

Con i risultati Europa League ci lanciamo verso l’andata del secondo turno preliminare: giovedì 24 luglio sono otto le partite in programma, per un calendario decisamente più breve rispetto alla Conference League e con squadre che chiaramente sono di un livello superiore, anche se non in termini assoluti.

Va ricordato che questi turni preliminari servono a definire la composizione del girone unico da 36 squadre che rappresenterà la prima fase della vera competizione; le big sono già qualificate, ad esempio Bologna e Roma che in questa stagione rappresenteranno l’Italia.

Altre invece sono già in competizione a luglio, e ci sono anche nomi molto interessanti; dovremo aspettare la prossima settimana per scoprire quali procederanno verso il terzo turno preliminare ed eventualmente gli spareggi.

Per il momento possiamo solo cominciare a presentare questa serata, nella speranza ovviamente che le otto partite in programma ci facciano divertire e magari riservare qualche sorpresa, cosa questa che non è mai mancata in queste prime sfide nelle quali conterà parecchio anche il rodaggio delle varie formazioni in campo.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: QUALCHE BIG E NON SOLO

Possiamo dire che nei risultati Europa League di questa sera ci sianos quadre che per il secondo turno preliminare si possono considerare teste di serie: sicuramente il big match del giorno è quello di Istanbul con il Besiktas che ospita lo Shakhtar Donetsk, entrambe avrebbero tutto per arrivare in fondo a giocare nel girone ma una delle due sarà eliminata. In campo avremo poi lo Sporting Braga, che le coppe europee le ha sempre onorate e nel decennio scorso era anche arrivato in finale di Europa League; poi lo Sheriff e il Midtjylland, ormai abituate a certe atmosfere.

Insomma, il quadro è davvero ampio e le sorprese possono dire la loro; il Celje, che l’anno scorso aveva raggiunto i quarti di Conference League, vuole fare il salto di qualità ma rischia parecchio contro l’Aek Larnaca, allo stesso modo il Lugano che era stato protagonista di una buona campagna europea deve fare i conti con il Cluj, che ogni tanto trova la stagione giusta come ad esempio aveva imparato la Lazio tempo fa. Vedremo allora cosa porteranno in dote questi risultati Europa League per l’andata del secondo turno preliminare…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: ANDATA 2° TURNO PRELIMINARE

Ore 19:00 Ostrava Legia Varsavia

Ore 19:00 Sheriff Utrecht

Ore 19:30 Levski Sofia Braga

Ore 19:30 Midtjylland Hibernian

Ore 20:00 Anderlecht Hacken

Ore 20:00 Besiktas Shakhtar

Ore 20:00 Celje Aek Larnaca

Ore 20:30 Lugano Cluj