Risultati Europa League/ Diretta gol live score, andata sedicesimi (18 febbraio)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: IN CAMPO ROMA, MILAN E NAPOLI!

I risultati di Europa League tornano a farci compagnia dopo due mesi, con l’andata dei sedicesimi: giovedì 18 febbraio dunque saremo in campo con la consueta divisione in due fasce orarie, vale a dire quella delle ore 18:55 e quella delle 21:00. Nella prima si giocheranno Braga Roma e Stella Rossa Milan, mentre la seconda vedrà di scena Granada Napoli: le tre italiane che avevano preso parte alla fase a gironi si sono qualificate con il primo posto, e di conseguenza avranno il lieve vantaggio di una partita di ritorno da disputare sul terreno amico.

Ricordiamo che qui si deve “recuperare” un turno rispetto alla Champions League, ma soprattutto che la formula è la stessa: il gol in trasferta valgono doppio e dunque, in caso di differenza reti uguale dopo 180 minuti, passerà il turno chi avrà segnato di più fuori casa, con la possibilità ovviamente di andare ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore per stabilire la squadra che volerà agli ottavi. Con la speranza di trovare le tre italiane al prossimo turno, cominciamo a fare un’analisi su quanto ci possiamo aspettare dai risultati di Europa League per l’andata dei sedicesimi, valutando i temi principali della lunga serata.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel parlare dei risultati di Europa League non possiamo che considerare gli incroci abbastanza curiosi che riguardano le nostre squadre. La Roma infatti va a Braga, sul campo della squadra che in passato è stata allenata da Paulo Fonseca in maniera positiva e vincente, e che adesso comunque è calata anche rispetto al momento storico in cui (2011) aveva raggiunto la finale di Europa League, perdendola contro il Porto. Il Milan trova la Stella Rossa, e avrà nuovamente come avversario quel Dejan Stankovic che per dieci anni ha sfidato nei derby della Madonnina; non solo, ai serbi sono legati quel turno di Coppa dei Campioni con sospensione per nebbia e un preliminare di Champions League che, superato, aveva permesso di entrare in una competizione che poi era stata vinta, nel 2007, riscattando la débacle di due anni prima contro il Liverpool.

Infine abbiamo il Napoli, che non ha storie passate di grande rilevanza con il Granada ma negli ultimi anni è stato a forte trazione spagnola, perché l’avvento di Rafa Benitez nel 2013 aveva portato alle firme di Pepe Reina, Raul Albiol e José Callejon e poi ancora di David Lopez, dando un sapore iberico a una squadra che con l’ex manager del Valencia era definitivamente entrata in una dimensione internazionale e iniziato a costruire un gruppo che aveva sfiorato lo scudetto. Ora vedremo quello che succederà sui campi per i risultati di Europa League, ma intanto andiamo a leggere l’elenco dei sedicesimi di andata.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: ANDATA SEDICESIMI

Ore 18:55 Olympiacos Psv

Ore 18:55 Young Boys Bayer Leverkusen

Ore 18:55 Krasnodar Dinamo Zagabria

Ore 18:55 Braga Roma

Ore 18:55 Slavia Praga Leicester

Ore 18:55 Stella Rossa Milan

Ore 18:55 Real Sociedad Manchester United

Ore 18:55 Dinamo Kiev Bruges

Ore 18:55 Wolfsberger Tottenham

Ore 21:00 Lille Ajax

Ore 21:00 Maccabi Tel Aviv Shakhtar

Ore 21:00 Granada Napoli

Ore 21:00 Molde Hoffenheim

Ore 21:00 Salisburgo Villarreal

Ore 21:00 Anversa Rangers

Ore 21:00 Benfica Arsenal



© RIPRODUZIONE RISERVATA