Risultati Europa League/ Diretta gol live score andata semifinali (giovedì 28 aprile)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE SEMIFINALI DI ANDATA!

Sono Lipsia Rangers e West Ham Eintracht, entrambe in programma alle ore 21:00 di giovedì 28 aprile, a fornire il quadro dei risultati di Europa League per l’andata delle semifinali: due partite che possiamo sicuramente considerare sorprendenti, questo bisogna dirlo al netto della qualità che le quattro squadre protagoniste hanno (oltre ai meriti evidenti con i quali sono arrivate alla Final Four della competizione) ma anche dovendo ammettere che certamente ci saremmo attesi, almeno sulla carta, che fossero altre le formazioni a raggiungere le semifinali.

Invece i risultati di Europa League ci consegnano queste due partite davvero molto interessanti, anche perché difficilmente leggibili: forse è abbastanza pacifico dire che sia il Lipsia a essere favorito nei confronti dei Rangers per l’accesso alla finale, ma se parliamo dell’altro match i pronostici sono assolutamente in equilibrio. Si tratterà allora di un giovedì davvero bello e intenso quello che vedrà protagonisti i risultati di Europa League, e poi bisognerà stare attenti a tracciare troppi bilanci dopo le semifinali di andata in questa competizione…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Inevitabilmente, andando a leggere la composizione delle due semifinali nei risultati di Europa League, non si può non rimanere sorpresi: chi avrebbe detto che squadre come Rangers e West Ham avrebbero raggiunto la Final Four della competizione? Tanti meriti vanno dati a Giovanni Van Bronckhorst (che a stagione in corso ha preso il posto di Steven Gerrard sulla panchina degli scozzesi) e David Moyes, che si sta prendendo la sua rivincita personale (ricorderete che era stato il primissimo allenatore che il Manchester United aveva scelto come successore di un certo Alex Ferguson, e le cose non erano andate esattamente benissimo).

Le altre due squadre forse erano già più pronosticabili: certamente non all’inizio dell’Europa League (anche perchè il Lipsia nemmeno c’era) ma sicuramente quando si è formato il tabellone degli ottavi di finale, con la squadra Red Bull che peraltro ha anche potuto saltare un turno avendo dovuto incrociare lo Spartak Mosca, che poi come tutte le altre squadre russe è stata esclusa dalle competizioni Uefa a causa dello scoppio della guerra in Ucraina. Nelle prossime ore faremo qualche ulteriore approfondimento sui risultati di Europa League, perché tra poco l’andata delle semifinali prenderà il via…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: ANDATA SEMIFINALI

Ore 21:00 Lipsia Rangers

Ore 21:00 West Ham Eintracht











