Risultati Europa League/ Diretta gol live score andata semifinali (giovedì 29 aprile)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: OGGI LE SEMIFINALI DI ANDATA!

I risultati di Europa League ci presentano le semifinali di andata: alle ore 21:00 di giovedì 29 aprile si giocano Manchester United Roma e Villarreal Arsenal, i primi 90 minuti di doppie sfide che finalmente ci diranno quali squadre andranno a disputare il trofeo nella finale di Danzica. Ovviamente i motivi di interesse, almeno per noi italiani, riguardano innanzitutto la presenza della Roma, l’unica nostra rappresentante rimasta in corsa nelle coppe europee: i giallorossi possono replicare il risultato centrato dall’Inter l’anno scorso e magari avere più fortuna in finale, ma intanto hanno pescato l’avversario sulla carta più tosto, quel Manchester United che è alla seconda semifinale consecutiva e che, con parecchia fatica, sta cercando di tornare grande.

Le altre due squadre ci fanno comunque respirare aria di grande calcio, anche in Europa League: vero che il Villarreal non è più lo squadrone di un tempo ma è comunque una nobile che in anni addietro ha fatto molto bene, e che anche oggi può rappresentare una minaccia in un torneo come questo, sempre molto imprevedibile. Attendiamo dunque che per i risultati di Europa League si inizi a giocare, nel frattempo possiamo valutare in maniera più approfondita quali siano i temi principali legati all’andata delle semifinali, due partite che certamente ci regaleranno grandi emozioni al netto dell’esito dei campi.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque per i risultati di Europa League siamo alle semifinali di andata: la Roma ha palesemente scelto di puntare sul calcio continentale, anche perché sa bene che vincere la competizione le garantirebbe quel posto in Champions League che sarebbe stato complesso andare a prendersi attraverso il campionato. Paulo Fonseca sa di avere ottime possibilità, ma deve fare i conti con alcuni giocatori fuori condizione o infortunati e, soprattutto, va a giocarsela a Old Trafford: il Manchester United non è la corazzata degli anni passati, ma una partita nel teatro dei sogni resta comunque molto complicata e il Milan sa qualcosa dell’incrocio con i Red Devils. Intrigante anche l’altra semifinale: l’Arsenal è in calo da anni ma con Mikel Arteta può provare a riaprire un ciclo vincente o comunque di più alto profilo rispetto alle ultime stagioni, il Villarreal salvo qualche intrusione non ha mai fatto parte dell’élite del calcio europeo pur rappresentando una mina vagante non indifferente. Vedremo allora come andranno le cose, tra poco sarà già ora di lasciar parlare i due campi…

RISULTATI EUROPA LEAGUE, ANDATA SEMIFINALI

Ore 21:00 Manchester United Roma

Ore 21:00 Villarreal Arsenal



