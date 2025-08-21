Risultati Europa League: diretta gol live score delle partite che si giocano per l'andata dei playoff, in campo giovedì 21 agosto.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SI COMINCIA!

Anche i risultati Europa League ci consegnano finalmente l’andata dei playoff: un momento sicuramente importante, che riporta alla mente un periodo storico in cui anche le big erano impegnate nei turni preliminari o quantomeno appunto nell’ultimo, per entrare nella fase a gironi. L’ultima volta? Il 2019, almeno per l’Italia: a qualificarsi per il secondo turno preliminare era stato il Torino, giunto settimo nella classifica di Serie A ma scavalcato dalla Lazio (ottava) che aveva vinto la Coppa Italia, di fatto liberando un posto per la squadra granata che così era scesa in campo contro gli ungheresi del Debrecen.

Risultati Europa League/ Panathinaikos avanti ai rigori! Diretta gol live score (oggi 14 agosto 2025)

Una qualificazione netta (3-0 e 4-1 le due vittorie), poi il terzo turno preliminare era stato superato altrettanto bene contro i bielorussi dello Shakhter Salihorsk (in quel caso 5-0 e 1-1) ma ai playoff la strada si era interrotta contro il Wolverhampton, che aveva vinto due volte spezzando il sogno. Come detto sono altri tempi, oggi anche la Roma è già qualificata al girone e al pari del Bologna, vincitore della Coppa Italia, attende la sua avversaria; noi invece aspettiamo che prendano il via le partite di questa sera, è di nuovo tempo di parlare dei risultati Europa League! (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Europa League/ AEK Larnaca a valanga! Diretta gol live score (oggi 7 agosto 2025)

INIZIANO I PLAYOFF!

Sono 12 le partite dei risultati Europa League che giovedì 21 agosto si giocano per l’andata dei playoff: siamo dunque quasi arrivati al momento in cui conosceremo la composizione del girone unico, dunque il suo calendario e anche le avversarie di Bologna e Roma, le due squadre italiane già qualificate.

Oggi si comincia a giocare alle ore 18:30 e, bisogna dirlo, non ci sono troppe big in campo: il regolamento sui risultati Europa League dice che, come la Champions League, le squadre delle principali federazioni sono già qualificate al girone e questo inevitabilmente toglie un po’ di pepe, ma non per questo l’interesse sui playoff.

Risultati Europa League/ Poker dello Shakhtar! Diretta gol live score (oggi 24 luglio 2025)

Ci sono infatti squadre che possono raccontare una bella storia, per esempio il Lincoln Red Imps che qui o in Conference League riuscirà incredibilmente a essere in una fase finale; o magari i bosniaci dello Zrinjski, che potrebbero anche pensare di eliminare l’Utrecht.

Si vedrà quando finalmente si scenderà in campo, nel frattempo noi mentre aspettiamo i risultati Europa League proviamo a fare qualche altra considerazione sulle sfide che ci attendono nell’andata dei playoff, dovendo però ricordare che per le qualificazioni bisognerà aspettare la prossima settimana con le partite di ritorno.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: UN QUADRO RICCO

Risultati Europa League molto intriganti, al netto delle grandi squadre che stanno già aspettando: abbiamo come prima partita del giovedì il derby scandinavo tra i danesi del Midtjylland, già abituati alle fasi finali delle competizioni, e i finlandesi del KuPS che sperano nel colpo grosso avendone le possibilità, ci sono poi nomi che evocano un passato ormai andato, fatto di turni ad eliminazione diretta senza gironi, e qui bisogna soprattutto parlare del Sigma Olomouc avversario del Malmoe, poi ancora realtà “fisse” come lo Young Boys, che l’anno scorso ha partecipato alla Champions League ma non è mai stato competitivo.

Nel Panathinaikos, che ospita i turchi del Samsunspor, potrebbe poi già essere protagonista Davide Calabria: l’ex capitano dal Milan, passato brevemente dal Bologna, ha abbandonato la nostra Serie A per mettersi in gioco nel campionato greco, un’avventura che poi potrebbe farlo tornare indietro nella speranza di essere nuovamente importante in Italia anche se questo bisognerà valutarlo con il passare del tempo. Intanto noi siamo davvero ad un passo dai risultati Europa League per l’andata dei playoff, dunque prima che si giochi ecco l’elenco di tutte le partite di giovedì 21 agosto.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: ANDATA PLAYOFF

Ore 18:30 Midtjylland KuPS

Ore 19:00 Brann Aek Larnaca

Ore 19:00 Malmoe Sigma Olomouc

Ore 20:00 Maccabi Tel Aviv Dinamo Kiev

Ore 20:00 Panathinaikos Samsunspor

Ore 20:00 Shkendija Ludogorets

Ore 20:00 Zrinjski Utrecht

Ore 20:15 Slovan Bratislava Young Boys

Ore 20:30 Lech Poznan Genk

Ore 20:45 Aberdeen FCSB

Ore 20:45 Rijeka Paok Salonicco

Ore 21:00 Lincoln Red Imps Braga