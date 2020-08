Risultati Europa League/ Diretta gol live score dei quarti (10 agosto)

Tornano i risultati Europa League: oggi, lunedì 10 agosto 2020, appena pochi giorni dopo la fine degli ottavi di finale eccoci infatti di nuovo alle prese con le emozioni della Uefa Europa League 2019-2020. Comincia infatti la Final Eight, interamente in Germania e tutta con gare secche fin da questa fase dei quarti di finale, come imposto dalla pandemia di Coronavirus. Ci si gioca tutto in 90 minuti, al massimo con le appendici di tempi supplementari e poi gli eventuali calci di rigore, se la parità non dovesse essere sciolta: chi vince va avanti, chi perde va a casa. Scopriamo allora subito quale sarà il programma delle due partite che ci daranno questa sera i risultati Europa League per aprire i quarti di finale: il fischio d’inizio sarà in contemporanea alle ore 21.00, quando avremo Inter Bayer Leverkusen a Dusseldorf e Manchester United Copenaghen a Colonia. Ricordiamo che pure domani avremo due partite alle ore 21.00 e saranno in questo caso Shakhtar Donetsk Basilea a Gelsenkirchen e Wolverhampton Siviglia invece a Duisburg, partita nella quale avrebbe potuto esserci la Roma, che però è stata eliminata dagli spagnoli.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: NEGLI OTTAVI…

Presentando dunque le due partite che stasera ci daranno i primi risultati Europa League dei quarti di finale, possiamo ricordare come ci sono arrivate le quattro squadre che vedremo in campo. L’Inter di Antonio Conte ha battuto mercoledì scorso per 2-0 il Getafe in gara secca (dal momento che non si era riusciti a disputare nemmeno l’andata) grazie ai gol di Lukaku nel primo tempo ed Eriksen nella ripresa. Una prestazione solida contro un’avversaria ostica, adesso invece ecco il Bayer Leverkusen, che punta molto di più sull’attacco ma può scricchiolare in difesa. Per i tedeschi negli ottavi doppio successo sui Rangers Glasgow: 1-3 all’andata in Scozia a marzo e 1-0 al ritorno in Germania giovedì scorso. Il Manchester United invece aveva liquidato la pratica Lask Linz vincendo per 0-5 già all’andata in Austria, il ritorno ad Old Trafford è stata dunque una pura formalità che ha visto comunque i Red Devils di nuovo vittoriosi (2-1). Infine, il Copenaghen è stato protagonista del ritorno degli ottavi battendo per 3-0 i turchi dell’Istanbul Basaksehir, che a marzo avevano vinto per 1-0 l’andata contro i danesi.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, QUARTI DI FINALE

Ore 21.00

Inter Bayer Leverkusen

Manchester United Copenaghen



