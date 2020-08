Risultati Europa League/ Diretta gol live score: i prossimi appuntamenti (quarti)

In attesa di conoscere i risultati di Europa League per le sfide di questa sera, le ultime per il tabellone dei quarti di finale, ci pare certo utile ora fare un passo avanti per ricordare a tutti gli appassionati quali saranno le prossime tappe per l’edizione 2019-20 della seconda competizione per club europea. Ecco che, come da decisione della stessa Federazione per la ripartenza del torneo nel post pandemia, anche per la fase delle semifinali ci attenderanno gare secche, tutte ambientate in Germania : nessun andata e ritorno dunque per la prossima fase, che aprirà i battenti il 16 agosto a Colonia e terminerà già il giorno seguente, il 17 di agosto a Dusseldorf. Sarà poi chiaramente la volta della finalissima dell’Europa League 2019-20 e la partita è già stata messa in calendario per il prossimo 21 agosto 2020 alle ore 21.00 e tra le mura della Stadion di Colonia. (agg Michela Colombo)

LE PARTITE DI OGGI

Occhi puntati sui risultati di Europa League che otterremo oggi, martedì 11 agosto 2020, quando avranno luogo le ultime due partite valide per i quarti di finale della seconda competizione del continente. Dopo le bollenti partite andate in scena ieri sera, ecco che dunque si chiuderà solo oggi il quadro per la Final Eight della seconda manifestazione UEFA e dunque conosceremo i nomi delle ultime due squadre semifinaliste di questa edizione dell’Europa League, che davvero si sta rivelando unica nel suo genere. Vediamo allora subito che cosa ci propone il calendario ufficiale, che come già accennato in precedenza, avranno tutte sede in terra tedesca, si disputeranno a porte chiuse e pure saranno a gara secca, come deciso dalla Federazione, che ha rivoluzionato il format dell’Europa League per il post pandemia. Calendario alla mano ricordiamo che allora alle ore 21.00 e tra le mura della Veltis Arena si accenderà la partita tra Shakhtar e Basilea: alla stessa ora ma ospiti della Schauinsland Reisen Arena di Duisburg invece avrà inizio la partita tra Wolverhampton e Siviglia.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: NEGLI OTTAVI…

Nella trepidante attesa di dare la parola al campo da cui otterremo gli ultimi risultati dell’Europa League per il quadro dei quarti di finale, pure ci pare utile ora andare a rinfrescare la memoria a tutti gli appassionati, ricordando come le 4 squadre oggi protagoniste, nei giorni scorsi si sono qualificate a questa fase del torneo. Partiamo dunque dalla partita tra Shakhtar e Basilea, match a cui la formazione ucraina ha avuto accesso superando brillantemente il Wolfsburg durante gli ottavi di finale, battuto sia nel match di andata (2-1) che al ritorno con un netto 3-0: il Basilea invece ha avuto accesso ai quarti avendo eliminato i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, superati nel primo turno per 3-0 e al ritorno pochi giorni fa col risultato di 1-0. Per quanto riguarda invece l’incrocio tra Wolverhampton e Siviglia, segnaliamo che il team inglese agli ottavi ha avuto la meglio sull’Olympiacos, con cui ha pareggiato per 1-1 all’andata e vinto per 1-0 al ritorno: fu invece solo match secco per il Siviglia, dove Bordalas ha avuto successo alle spalle della Roma di Fonseca, con un netto 2-0.

RISULTATI EUROPA LEAGUE

Ore 21.00 Shakhtar-Basilea

Ore 21.00 Wolverhampton-Siviglia



