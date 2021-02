Risultati Europa league/ Diretta gol live score dei sedicesimi di finale (ritorno)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SI TORNA IN CAMPO

Spazio oggi, giovedi 24 febbraio 2021 ai risultati dell’Europa league 2020-21. Dopo l’anticipo tra Tottenham e Wolfberger occorso solo ieri, ecco che con oggi vivremo l’atteso turno di ritorno dei sedicesimi di finale della seconda manifestazione UEFA per club e dunque scopriremo chi riuscirà a strappare il pass che vale gli ottavi di finale. La posta in palio è dunque alta e il programma già definito secondo i consueti canoni: saranno anche oggi due le fasce orarie per il fischio d’inizio e dunque anche delle ore 18.55 e delle ore 21.00, dove ovviamente non saranno poche le big che ci faranno compagnia. In primis i tre club italiani, Roma, Napoli e Milan, che sono ancora impegnati per i sedicesimi di finale, per i quali pure attende una missione oggi non facilissima, considerato quanto occorso solo pochi giorni fa, per il turno di andata di questi sedicesimi di finale.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: IL CONTESTO E LE ITALIANE

Nella trepidante attesa di dara il via a una bella giornata riservata ai risultati dell’Europa league, andiamo ora fissare la nostra attenzione sui tre club italiani, appena citati, chiamati in campo per tre match che valgono la qualificazione agli ottavi di coppa. Calendario alla mano cominciamo dunque subito con la sfida tra Napoli e Granada, prevista alle ore 18.55 e dove Gattuso deve davvero realizzare l’impresa. Ricordando che nello spogliatoio azzurro sono ancora tanti gli assenti annunciati a cui Gattuso dovrà rinunciare oggi e che soprattuto nel turno di andata i partenopei sono finiti KO contro gli spagnoli per 2-0, capiamo bene perchè abbiamo parlato di impresa. Pure il Napoli guarda con coraggio a questo nuovo impegno, ben deciso a fare bene (pur dopo il pesante 4-2 subito anche in campionato pochi giorni fa con l’Atalanta). Sarà invece alle ore 21.00 che avrà inizio la sfida tra Milan e Stella rossa, match che pure non si annuncia dei più agevoli per Pioli. Per il diavolo è infatti un momento complicato in termini di risultati: due sconfitte in campionato in una decina di giorni (tra cui anche il 3-0 subito contro l’Inter nel Derby) e pure un pareggio per 2-2 nel turno di andata dei sedicesimi contro i serbi che ha davvero lasciato l’amaro in bocca a tifosi e giocatori. Sempre alle ore 21.00 ma tra le mura di casa dell’Olimpico sarà poi la sfida di Europa league tra Roma e Braga, un incontro dove pure i giallorossi rimangono gran favoriti: la squadra di Fonseca, rispetto alle “colleghe” italiane nel tabellone, è in buona salute e pure rintrona in campo dopo aver segnato un buon 2-0 contro i lusitani all’andata. Davvero un ottimo punto di partenza per accedere alla prossima fase della competizione.

RISULTATI EUROPA LEAGUE

Ore 18:55 Ajax Lilla

Ore 18:55 Arsenal-Benfica

Ore 18:55 Hoffenheim-Molde

Ore 18:55 Napoli-Granada

Ore 18:55-Rangers-Anversa

Ore 18:55 Shakhtar-M. Tel Aviv

Ore 18:55 Villarreal-Salisburgo

Ore 21:00 Club Brugge-Dinamo Kiev

Ore 21:00 Dinamo Zagabria-Krasnodar

Ore 21:00 Leicester Slavia Praga

Ore 21:00 Leverkusen Young Boys

Ore 21:00 Manchester United-Real Sociedad

Ore 21:00 Milan-Stella Rossa

Ore 21:00 PSV-Olympiacos

Ore 21:00 Roma-Braga



