Risultati Europa league/ Diretta gol live score delle partite (andata 3^ turno)

Dopo i primi match di martedi ecco che l’Europa league torna in campo con i risultati e gli incontri che completeranno il quadro del turno di andata dei terzo turno preliminare. Il programma ufficiale ci presenta quindi per la giornata di oggi giovedì 8 agosto parecchi incontri, per la precisione ben 30. i riflettori però saranno tutti punti sul Torino di Mazzarri che dopo aver agilmente superato il Debrecen, pure a ranghi ridotti, oggi sarà di nuovo in campo per affrontare i bielorussi dello Shakhtyor, un nuovo match che non dovrebbe impensierire quindi i granata, ma che in ogni caso non potranno sottovalutare. Non scordiamo poi che, benchè debba ancora chiudersi il terzo turno preliminare dell’Europa League, le urne di Nyon in settimana hanno già fissato quali saranno gli incroci per i prossimi play off, ultima fase prima dei gironi della seconda coppa per club europea.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: I MATCH DI OGGI PER IL 3^ TURNO

Andiamo quindi subito a vedere quali sono i match e quindi i risultati di Europa league che arriveranno oggi dai tanti campi impegnati per l’andata del terzo turno preliminare di coppa. Ecco quindi che da programma il primo fischio d’inizio si udirà alle ore 16,00 all’Astana Arena per l’incontro tra Astana e Valletta, mentre dovremo attendere le ore 17,30 per il secondo match della serata, con Aek Larnaca-Gent. Si comincerà quindi a fare sul serio solo dalle ore 18,00 e tra le tante partite in calendario ci sentiamo di mettere in evidenza la sfida Pyunik Wolves (nuovo club di Patrick Cutrone), e Haugensund-Psv, prevista invece per le ore 19,00. Occhi puntati poi su Ludogorets-TNS delle ore 19,30 oltre che alla partita tra Feyenoord e Dinamo Tbilisi che è stata messa in calendario per la stessa ora. Partita da tenere d’occhio sarà certamente quella tra Vaduz ed Eintracht Francoforte alle ore 20,00, oltre a Lucerna-Espanyol, alle ore 21,00. Ciliegina sulla torta sarà senza dubbio poi l’incontro tra Torino e Shakhtyor, attesa alle ore 21,00 allo stadio Olimpico piemontese.

