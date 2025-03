RISULTATI EUROPA LEAGUE: SI COMINCIA!

Nei risultati Europa League che stanno per farci compagnia abbiamo naturalmente anche le due squadre inglesi come big nell’andata degli ottavi: stagione decisamente strana sia per il Manchester United che soprattutto per il Tottenham, la dimensione europea potrebbe essere quella utile per tornare a vivere grandi emozioni ma attenzione agli incroci, perché i Red Devils affrontano la Real Sociedad che l’anno scorso era arrivata agli ottavi di Champions League e in questa stagione è in semifinale di Coppa del Re, mentre gli Spurs dal canto loro affrontano un Az Alkmaar al quale probabilmente sono superiori come valori assoluti, ma che ai playoff ha addirittura demolito il Galatasaray facendo registrare un bel colpo.

DIRETTA/ Real Sociedad Manchester United (risultato 0-0) video streaming tv, si va in campo! (6 marzo 2025)

Francesco Farioli invece cercherà di diventare un altro allenatore italiano in grado di trionfare in Europa su una panchina straniera: ci sono riusciti Claudio Ranieri – che potrebbe essere suo avversario in questa Europa League – Maurizio Sarri e ovviamente Carlo Ancelotti, lui ha preso un Ajax in difficoltà economica e di campo e l’ha portato in testa alla Eredivisie e agli ottavi in questa competizione, contro l’Eintracht che a gennaio ha perso Omar Marmoush potrebbe arrivare una qualificazione di prestigio. Sarà il campo a dirci se effettivamente le cose andranno in questo modo, a tale proposito non possiamo più indugiare perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando, per i risultati Europa League si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Europa League/ Ajax in extremis! Diretta gol live score (ritorno playoff 20 febbraio 2025)

ADESSO SI FA SUL SERIO!

Con i risultati Europa League per le partite di giovedì 6 marzo arriviamo all’andata degli ottavi di finale: finalmente anche questa competizione entra ella sua fase ad eliminazione diretta, sono rimasti invariati gli orari (quattro gare alle 18:45, quattro alle 21:00) e torna a giocare la Lazio, che si è presa il primo posto nella classifica del super girone con un percorso straordinario e ben oltre le aspettative, e dunque sarà in trasferta questa sera come le altre sette squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi, mentre ovviamente in casa nelle gare di andata avremo le compagini che hanno dovuto superare il playoff.

Risultati Europa League/ Crolla il Galatasaray! Diretta gol live score (13 febbraio 2025)

Tra queste troviamo anche la Roma che, rinata sotto la cura di Claudio Ranieri, sta risalendo la corrente anche in campionato e, dopo aver eliminato il Porto, se la vede con l’Athletic Bilbao: un doppio confronto davvero ostico contro una squadra di qualità con alcune individualità interessantissime (tra queste Nico Williams, già protagonista agli Europei) ma tutto sommato questa Roma ha le capacità di arrivare anche in fondo e raggiungere così quella che sarebbe la terza finale europea in quattro anni. Staremo a vedere, intanto possiamo fare un altro breve focus sui risultati Europa League provando a individuare altri punti focali in questa andata degli ottavi.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: ROMA SOGNA

Ci prepariamo allora ai risultati Europa League: può decisamente sognare Roma intesa come città, come sappiamo c’era il forte rischio di avere il derby agli ottavi (il 50% di probabilità) ma l’urna è stata benevola, evitata la stracittadina in Europa League e questo, soprattutto, ha generato il fatto che Roma e Lazio siano finite in metà diverse del tabellone. Questo naturalmente significa che potranno incrociarsi solo in finale: resta allora vivo il grande sogno di avere una finale di Europa League non solo tra squadre italiane, come era quasi abitudine ormai oltre trent’anni fa, ma addirittura della stessa città come finora accaduto solo a Real e Atletico Madrid.

Certo gli impegni non sono facili: avendo ottenuto subito la qualificazione agli ottavi la Lazio è leggermente favorita, ma andare a giocare su un campo come quello del Viktoria Plzen può comunque avere qualche perplessità. La Roma invece rischia contro l’Athletic Bilbao, ma qui dobbiamo dire che la versione recente dei giallorossi ha sicuramente le capacità per farsi strada sino alla finale. Staremo a vedere, va anche ricordato che altre squadre di tutto rispetto giocano per i risultati Europa League, tra queste Manchester United e Tottenham che sono le altre candidate al titolo.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: ANDATA OTTAVI

Ore 18:45 Az Alkmaar Tottenham 0-0

Ore 18:45 Fenerbahçe Rangers 0-0

Ore 18:45 Real Sociedad Manchester United 0-0

Ore 18:45 Steaua Bucarest Lione 0-0

Ore 21:00 Ajax Eintracht

Ore 21:00 Bodo/Glimt Olympiakos

Ore 21:00 Roma Athletic Bilbao

Ore 21:00 Vitkoria Plzen Lazio