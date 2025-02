RISULTATI EUROPA LEAGUE: ECCO I PLAYOFF!

Anche con i risultati Europa League siamo finalmente arrivati al tanto atteso momento dell’andata dei playoff: il giorno è giovedì 13 febbraio e avremo le prime quattro partite alle ore 18:45 e le altre quattro alle ore 21:00, ricordando che – come già visto in occasione della Champions League – le squadre impegnate in questo turno intermedio sono quelle che si sono classificate tra il nono e il ventiquattresimo posto nella classifica del super girone, e che il sorteggio ha già potenzialmente formato il tabellone sino alla finale, sia pure se ne avremo un altro per stabilire i reali accoppiamenti in sede di ottavi di finale.

Risultati Europa League, Classifica/ Diretta gol live score: turno passato! (8^ giornata, 30 gennaio 2025)

Per esempio: Porto Roma è il playoff che vede i giallorossi in campo, con il relativo vantaggio di poter giocare la partita di ritorno all’Olimpico. In caso di qualificazione, Claudio Ranieri sa già che la sua squadra potrebbe avere il sentitissimo derby contro la Lazio oppure l’Athletic Bilbao, ma sarà appunto il nuovo sorteggio a stabilirlo. Per il momento possiamo dire che nei risultati Europa League abbiamo alcune gare che sono davvero interessanti, si giocheranno in andata e ritorno e questo non può che aggiungere pepe alla questione; ora proviamo a elencare alcuni dei temi principali della serata.

Risultati Europa League, classifica/ Super Lazio, tris ai baschi! Diretta gol live score (23 gennaio 2025)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE SPERANZE DELLA ROMA

Ci siamo quasi con i risultati Europa League per l’andata dei playoff: alla fine la Roma è riuscita a qualificarsi al turno intermedio, dopo aver perso sul campo dell’Az Alkmaar ha sicuramente rischiato l’eliminazione ma la vittoria contro l’Eintracht ha sistemato le cose. Adesso, la Roma spera: è certamente cresciuta rispetto a qualche mese fa, anche in campionato sembra aver ritrovato un passo accettabile e la sfida contro il Porto si prepara “da sola”, come si suol dire, perché l’avversaria è di ottimo livello e, anche se nel frattempo ha perso Sergio Conceiçao che ha fatto ottime cose al Do Dragao, rimane una delle favorite per arrivare in fondo, pur dovendolo dimostrare.

Risultati Europa League classifica/ Diretta gol live score: Lazio primo posto, stop Francoforte (12 dicembre)

Tra le altre partite che compongono i risultati Europa League, attenzione naturalmente all’Ajax di Francesco Farioli: primi in classifica in Eredivisie, i Lancieri vogliono tornare a vivere grandi notti europee (otto anni fa sono arrivati in finale in Europa League) e per il momento se la vedono con l’Union Saint Gilloise, ex sorpresa belga che è diventata ormai una costante nelle coppe europee. Tra le altre “big” nei playoff possiamo certamente citare le due turche Galatasaray e Fenerbahçe, con José Mourinho a caccia di un’altra finale europea, e insomma di carne al fuoco nei risultati Europa League ne abbiamo di sicuro…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: ANDATA PLAYOFF

Ore 18:45 Fenerbahçe Anderlecht

Ore 18:45 Ferencvaros Viktoria Plzen

Ore 18:45 Midtjylland Real Sociedad

Ore 18:45 Union Saint Gilloise Ajax

Ore 21:00 Az Alkmaar Galatasaray

Ore 21:00 Porto Roma

Ore 21:00 Paok Salonicco Steaua Bucarest

Ore 21:00 Twente Bodo/Glimt