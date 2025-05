RISULTATI EUROPA LEAGUE: ECCO LE DUE SEMIFINALI!

I risultati Europa League stanno per consegnarci una serata davvero importante: giovedì 1 maggio infatti abbiamo le due semifinali di andata, che sono Athletic Bilbao Manchester United e Tottenham Bodo/Glimt e si giocano entrambe alle ore 21:00, come ormai da prassi. Siamo dunque arrivati verso la fine del percorso: il prossimo 21 maggio ci sarà la finale al San Mamès e dunque spera in particolar modo l’Athletic Bilbao, che potrebbe poi giocarsi il trofeo nel suo stadio e davanti a un pubblico che sarebbe inevitabilmente quasi tutto a favore, ma intanto deve superare l’ostacolo Manchester United che rimane tosto anche al netto di una stagione poco brillante.

La grande sorpresa invece ha il nome del Bodo/Glimt che, facendo fruttare al massimo il fattore Aspmyra, ha raggiunto una storica semifinale per sé e per tutta la Norvegia: è una bellissima favola dopo i quarti di Conference League timbrati tre anni fa, peccato solo, per l’Italia, che sia arrivata ai danni della Lazio che ha gettato alle ortiche una grande occasione, dunque nei risultati Europa League il nostro calcio non può più difendere il trofeo vinto lo scorso anno dall’Atalanta ma questo non significa che le semifinali saranno meno entusiasmanti, anzi c’è davvero tanta carne al fuoco tra andata e ritorno.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: IL SOGNO DELL’INGHILTERRA

C’è un tema molto interessante che ci accompagna verso i risultati Europa League per l’andata delle semifinali: l’Inghilterra è stata la prima federazione a garantirsi le cinque squadre nella prossima Champions League, ma potrebbe averne addirittura sei. Sappiamo infatti che la vincitrice dell’Europa League guadagna direttamente il pass per la principale coppa: ecco, in corsa ci sono ancora Manchester United e Tottenham che in campionato stanno facendo malissimo e dunque non saranno nelle prime cinque della classifica, ma portando a casa questa Europa League sarebbero la sesta squadra in Champions League.

Incredibile davvero, e qualcosa di mai visto nella storia: ancora una volta l’Inghilterra segnerebbe una prima volta come era già accaduto nel 2005, quando era stata la prima in assoluto ad avere cinque squadre partecipanti grazie al trionfo del Liverpool nella famosa finale di Istanbul. Naturalmente Athletic Bilbao e Bodo/Glimt partono tutt’altro che battute e la verità è che a poco tempo dai risultati Europa League per l’andata delle semifinali sia davvero difficile anticipare qualunque scenario: non resta allora che affidarsi ai due campi per scoprire quello che succederà…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: ANDATA SEMIFINALI

Ore 21:00 Athletico Bilbao Manchester United

Ore 21:00 Tottenham Bodo/Glimt