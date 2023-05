Risultati Europa League/ Diretta gol live score: semifinali al via, si comincia!

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SEMIFINALI AL VIA!

I risultati di Europa League stanno finalmente per farci compagnia. Cosa aspettarci dalle due partite di questa sera? Di Juventus e Roma abbiamo parlato, così anche del Siviglia; il Bayer Leverkusen invece è una realtà che nell’epoca recente è stata anche ottima, ma parecchio sfortunata (nel 2002 perse la Bundesliga all’ultima giornata, oltre alle finali di Champions League e Coppa di Germania) e che in generale non è mai riuscita a fare il reale salto di qualità come è successo ad esempio al Borussia Dortmund, per rimanere sul calcio tedesco. Va per altro ricordato che l’unico trofeo internazionale delle Aspirine è la Coppa Uefa, vinta nel 1988.

La finale era stata miracolosa, perché il Bayer Leverkusen aveva perso 3-0 contro l’Espanyol al Sarriá ma alla BayArena (che si chiamava Ulrich Haberland Stadion) aveva replicato quel successo con i gol di Tita, Falko Gotz e Cha Bum-Kun, poi ai rigori Rudiger Vollborn era diventato il grande eroe e così era arrivata la vittoria. Oggi Xabi Alonso, che ha preso il posto di Gerardo Seoane come allenatore, sogna in grande: lui di titoli europei si intende eccome, dunque vedremo se saprà portare questa squadra fino in fondo. Noi mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i due campi, con la speranza che le due nostre squadre sappiano farsi valere: ci siamo davvero, per i risultati di Europa League le semifinali di andata stanno finalmente per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

IL GRANDE SOGNO

Se parliamo dei risultati di Europa League, inevitabilmente pensiamo e sogniamo una finale tutta italiana: lo abbiamo detto, c’è stato un periodo in cui le squadre di casa nostra dominavano in Europa e in particolare in Coppa Uefa, anche perché a differenza delle altre due competizioni ne potevano partecipare di più (così anche per gli altri Paesi). Il primo derby in una finale di Coppa Uefa è quello del 1990: vittoria della Juventus sulla Fiorentina, già l’anno dopo ecco il successo dell’Inter sulla Roma. Ancora, nel 1995 il Parma aveva battuto la Juventus mentre tre anni più tardi l’Inter si era imposto sulla Lazio, finale storica perché era stata la prima in gara secca nel torneo.

Questi i derby, ma l’Italia ha dominato in Coppa Uefa: a parte queste finali abbiamo i titoli di Juventus (1993), Inter (1994) e Parma (1999), tra il 1990 e il 1999 abbiamo sempre avuto almeno una nostra squadra in finale (nel 1992 il Torino era stato sconfitto dall’Ajax) con la sola eccezione del 1996 (finale tra Bayern e Bordeaux). L’Europa League al contrario è stata per noi una maledizione: solo l’Inter è arrivata in finale e ha perso contro l’immancabile Siviglia, adesso vedremo con due italiane in semifinale se le cose cambieranno. Le premesse sono ottime, ma queste doppie sfide vanno superate da Juventus e Roma… (agg. di Claudio Franceschini)

DUE ITALIANE IN CAMPO!

Giovedì 11 maggio abbiamo una nuova giornata dedicata ai risultati di Europa League. Attenzione all’andata delle semifinali, perché alle ore 21:00 scattano Juventus Siviglia e Roma Bayer Leverkusen: due italiane impegnate anche qui, e per di più il sorteggio già effettuato per gli accoppiamenti dei quarti rende ancora possibile una finale derby tra due nostre rappresentanti, cosa che ovviamente fa tornare alla memoria gli anni Novanta del XX secolo quando in Coppa Uefa eravamo soliti dominare. Oggi forse è più un caso che altro, ma tant’è: questo è lo scenario proposto dai risultati di Europa League.

Juventus e Roma hanno il dovere di crederci: i bianconeri perché potrebbe arrivare un’altra penalizzazione in campionato che chiuderebbe le porte alla Champions League tramite la Serie A – da vedere cosa poi deciderebbe la Uefa – i giallorossi perché potrebbero vincere il secondo trofeo internazionale in due stagioni e riguardo il quarto posto in campionato non sono messi troppo bene. Certamente poi il prestigio in senso assoluto è il principale tema all’ordine del giorno; noi ora aspettiamo che le due partite prendano il via, nel frattempo facciamo altre analisi sulla serata dedicata ai risultati di Europa League.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Grande attesa dunque per i risultati di Europa League: siamo all’andata delle semifinali, per il titolo dunque mancano tre partite a ciascuna delle squadre coinvolte o, comunque e ovviamente, a quelle che arriveranno a giocarsi l’ultimo atto. Di Juventus e Roma abbiamo detto: non vanno sottovalutate le altre, certamente non il Siviglia che in Europa League è sempre stato capace di esaltarsi al netto della bontà della sua stagione. Tre titoli consecutivi tra 2014 e 2016, poi il quarto sigillo nel 2020 (contro l’Inter) ma bisogna anche considerare la doppietta in Coppa Uefa ormai quasi 20 anni fa.

Una squadra che sarebbe meglio non incrociare in questo contesto: per di più l’ha pescata la Juventus che per quanto riguarda l’Europa non ha dati straordinari, avendo il record di finali perse e mancando un trofeo ormai dal 1997 (volendo considerare la Supercoppa Europea, altrimenti nella stagione precedente). Anche per questo potremmo dire che in questa doppia sfida la vera favorita è il Siviglia; la Roma deve fare i conti con i suoi infortunati, ha forse qualcosa in più del Bayer Leverkusen ma deve stare molto attenta, i tedeschi hanno parecchia fame e con Xabi Alonso hanno una marcia ben diversa rispetto all’inizio della stagione.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: ANDATA SEMIFINALI

Ore 21:00 Juventus Siviglia

