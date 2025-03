RISULTATI EUROPA LEAGUE: RIPARTIAMO DA DUE VITTORIE

Nei risultati Europa League che valgono per il ritorno degli ottavi, e che sono in programma giovedì 13 marzo, Roma e Lazio ripartono da due vittorie al fotofinish: davvero incredibile quello che è successo una settimana fa quando abbiamo assistito a esiti in fotocopia. Allo stadio Olimpico la Roma ha battuto l’Athletic Bilbao grazie al gol di Shomurodov all’ultimo respiro, prendendosi un vantaggio non indifferente visto che al Nuevo San Mamès, in una partita che rimane comunque parecchio complicata, potrà anche permettersi di pareggiare e dunque può impostare un match sulle sue corde, alla ricerca magari del colpo del ko sfruttando gli spazi che saranno lasciati dai baschi.

La Lazio, al netto di un avversario meno arduo sulla carta, ha fatto anche meglio: in nove contro undici ha trovato il gol della vittoria in pieno recupero, la magia di Isaksen ha permesso ai biancocelesti di sbancare il campo dei cechi e di presentarsi ora all’Olimpico nel migliore dei modi, decisamente favoriti per la qualificazione. Dunque abbiamo ottime speranze di trovare le due romane anche ai quarti, e resta vivo il sogno di una finale tutta italiana; vedremo quello che succederà nei risultati Europa League di questa sera, intanto bisogna anche presentare quale sia la situazione generale che ci attende tra poche ore.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: IL QUADRO DELLA SITUAZIONE

Ci sono alcuni scenari intriganti che ci accompagnano all’interno dei risultati Europa League di questa sera: per esempio, sappiamo che in caso di qualificazione la Roma potrebbe avere una sfida contro il grande ex José Mourinho ma il Fenerbahçe, nella partita di andata, ha perso 3-1 in casa contro i Rangers che dunque hanno un enorme vantaggio ad Ibrox, e potrebbero marciare verso quella che sarebbe la seconda finale in pochi anni. Finale che in Europa League gli scozzesi avevano perso contro l’Eintracht, che si trova oggi in una situazione del tutto simile: ribaltone ad Amsterdam sull’Ajax di Francesco Farioli, e pass per i quarti che appare molto vicino.

Per il resto, anche il Bodo/Glimt ha fatto un bel passo in avanti grazie al 3-0 con cui all’Aspmyra si è liberato dell’Olympiakos, campione uscente di Conference League; scenario tosto per le due inglesi, se non altro il Manchester United riparte dal pareggio ottenuto contro la Real Sociedad e per di più giocherà a Old Trafford, il Tottenham invece deve ribaltare la sconfitta che ha subito in Olanda contro l’Az Alkmaar, ha le capacità per farlo ma certamente in questa stagione sta faticando parecchio a trovare le sue certezze. Sarà un ritorno degli ottavi davvero tosto nei risultati Europa League, aspettiamo allora il verdetto dei campi per capire come si formerà il tabellone.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: RITORNO OTTAVI

Ore 18:45 Athletic Bilbao Roma (andata 1-2)

Ore 18:45 Eintracht Ajax (andata 2-1)

Ore 18:45 Lazio Viktoria Plzen (andata 2-1)

Ore 18:45 Olympiakos Bodo/Glimt (andata 0-3)

Ore 21:00 Lione Steaua Bucarest (andata 3-1)

Ore 21:00 Manchester United Real Sociedad (andata 1-1)

Ore 21:00 Rangers Fenerbahçe (andata 3-1)

Ore 21:00 Tottenham Az Alkmaar (andata 0-1)