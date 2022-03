Risultati Europa League/ Diretta gol live score delle partite (ritorno ottavi)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: C’È L’ATALANTA!

I risultati di Europa League definiranno, giovedì 17 marzo, le sette squadre qualificate ai quarti: si gioca il ritorno degli ottavi di finale e alle ore 18:45 avremo i primi quattro match che saranno Stella Rossa Rangers, Monaco Braga, Bayer Leverkusen Atalanta e Galatasaray Barcellona. Chiusura alle ore 21:00 con le tre partite restanti, ovvero Lione Porto, Eintracht Betis e West Ham Siviglia; l’ottavo match, Lipsia Spartak Mosca, non si giocherà esattamente come all’andata, perché la formazione russa è stata sospesa dalla Uefa a seguito dell’invasione dell’Ucraina e ha lasciato al team della Red Bull il pass per il turno successivo.

Grande protagonista dei risultati di Europa League per il ritorno degli ottavi, ovviamente dal nostro punto di vista, sarà l’Atalanta: la Dea, unica nostra rappresentante rimasta in corsa nel torneo, va alla BayArena forte del 3-2 timbrato nella partita di andata, sapendo che si tratta di un risultato che lascia tutto aperto in termini di qualificazione ma anche che adesso avrà due risultati su tre a disposizione per qualificarsi ai quarti. Vista la nuova regola imposta dalla Uefa, quella che ha tolto il valore doppio ai gol in trasferta, è comunque tutto in bilico o quasi e allora sarà davvero una grande serata…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Come abbiamo accennato, quasi tutti i risultati di Europa League per il ritorno degli ottavi sono ancora incerti: sicuramente il Monaco ha tutte le possibilità di ribaltare lo 0-2 che ha subito a Braga nella partita di andata, mentre Betis e Porto possono fare il colpo esterno contro Eintracht e Lione, soprattutto perché a parità di differenza reti si andrebbe ai supplementari e quindi basterebbe una vittoria con un gol di scarto, ad entrambe, per prolungare il doppio confronto. Certamente la squadra messa peggio nell’approcciare la serata dei risultati di Europa League è la Stella Rossa.

Anche i serbi sono caduti sotto i colpi dei Rangers, che nel playoff avevano eliminato il Borussia Dortmund andando a vincere al Signal Iduna Park e hanno ottenuto un brillante 3-0 ad Ibrox una settimana fa. Questa è per distacco la partita più indirizzata dall’una o dall’altra parte; per tutto il resto invece, Atalanta compresa, dovremo scoprire come andranno le cose sui vari campi e allora, dopo aver fatto qualche ulteriore approfondimento nelle prossime ore, sarà tempo di giocare e lasciare che a parlare siano i risultati di Europa League per il ritorno degli ottavi.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: RITORNO OTTAVI

Ore 18:45 Stella Rossa Rangers (andata 0-3)

Ore 18:45 Monaco Braga (andata 0-2)

Ore 18:45 Bayer Leverkusen Atalanta (andata 2-3)

Ore 18:45 Galatasaray Barcellona (andata 0-0)

Ore 21:00 Lione Porto (andata 1-0)

Ore 21:00 West Ham Siviglia (andata 0-1)

Ore 21:00 Eintracht Betis (andata 2-1)









