Risultati Europa League: diretta gol live score del ritorno dei playoff, giovedì 28 agosto termina il percorso dei turni preliminari.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SI FORMA IL TABELLONE!

Con i risultati Europa League stiamo finalmente per definire l’intera composizione del girone unico che rappresenterà l’inizio della fase finale: giovedì 28 agosto, a partire dalle ore 17:00, si giocano infatti le partite che sono valide per il ritorno dei playoff, a una settimana di distanza da quelle di andata.

Avremo dunque le ultime qualificate al girone da 36 squadre, che abbiamo già potuto assaporare la scorsa stagione, e queste squadre si uniranno a quelle già di diritto iscritte a questa fase; per l’Italia si tratta di Roma e Bologna, che curiosamente si sono affrontate alla prima di Serie A con vittoria di misura dei giallorossi.

Qui la situazione per quanto riguarda i risultati Europa League è ancora parecchio in divenire, abbiamo infatti alcune gare sostanzialmente decise ma altre nel quale il risultato del doppio confronto è del tutto in bilico.

Per di più il fatto che i gol in trasferta non abbiano più valore doppio contribuisce a dare ancora più pepe alle sfide, ma adesso con i risultati Europa League siamo davvero ad un passo dall’inizio delle partite e allora possiamo fare qualche rapida considerazione sul quadro che ci attende, analizzando le singole sfide o comunque provando a tracciare una linea di interesse.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: UNA LUNGA SERATA

Manca sempre meno all’inizio della serata che sarà dedicata ai risultati Europa League, come detto ci sono delle squadre che salvo cataclismi sono già qualificate al girone unico e ne possiamo citare in particolare tre. Il Braga ha confermato il pronostico vincendo 4-0 sul campo del Lincoln Red Imps, comunque bravissimo ad arrivare fino a qui; scarto identico, ma con 5-1 come punteggio, per il Genk che sempre in trasferta ha demolito le speranze del Lech Poznan, mentre un altro successo fuori casa se lo è preso l’Utrecht contro lo Zrinjski, sia pure più contenuto nelle proporzioni perché all’andata gli olandesi hanno vinto 2-0.

Vittorie casalinghe convincenti, entrambe per 3-0, per il Midtjylland nei confronti del sorprendente KuPS e per il Malmoe che ha schiantato il Sigma Olomouc; invece rischia qualcosa il Maccabi Tel Aviv, che esattamente come la Dinamo Kiev una settimana fa giocherà in campo neutro ripartendo dal 3-1 con cui ha vinto all’andata. L’unico pareggio nei risultati Europa League dello scorso giovedì è arrivato in Scozia, dove l’Aberdeen è stato fermato dal FCSB: l’ex Steaua Bucarest ha dunque una bella occasione per accedere al girone, ma anche lo storico Aberdeen – nel quale ha iniziato la carriera di allenatore un certo Sir Alex Ferguson – può fare il colpo grosso in terra rumena.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: RITORNO PLAYOFF

Ore 17:00 KuPS Midtjylland (andata 0-3)

Ore 18:30 Sigma Olomouc Malmoe (andata 0-3)

Ore 19:00 Samsunspor Panathinaikos (andata 1-2)

Ore 19:30 Ludogorets Shkendija (andata 1-2)

Ore 19:30 Paok Salonicco Rijeka (andata 0-1)

Ore 20:00 Dinamo Kiev Maccabi Tel Aviv (andata 1-3)

Ore 20:00 Young Boys Slovan Bratislava (andata 1-0)

Ore 20:00 Genk Lech Poznan (andata 5-1)

Ore 20:00 Utrecht Zrinjski (andata 2-0)

Ore 20:30 FCSB Aberdeen (andata 2-2)

Ore 21:00 Braga Lincoln Red Imps (andata 4-0)