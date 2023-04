RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Sarà ancora legge andalusa? Diretta gol live score

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LA LEGGE ANDALUSA

Studiando lo scenario che i risultati di Europa League ci presentano per il ritorno dei quarti, non si può non fare una considerazione sul Siviglia. Sembra che la dura legge degli andalusi in questa competizione sia ancora vigente: basta ricordare come è andata la partita di Old Trafford contro il Manchester United. Sotto di due gol, il Siviglia ha pareggiato negli ultimi cinque minuti grazie a due rocambolesche autoreti: certo, la regola sul doppio gol in trasferta non esiste più e dunque il fatto di aver segnato due volte fuori casa è relativo, ma il Siviglia che sembrava tramortito dal Manchester United, e chiamato a una grande rimonta al Sanchez Pizjuan, improvvisamente si ritrova quasi favorito.

Non va poi dimenticato il fatto che Erik Ten Hag abbia fuori mezza difesa titolare (Lisandro Martinez e Raphael Varane) e che anche Marcus Rashford, per distacco il principale realizzatore stagionale del Manchester United, sia fuori gioco: insomma, il Siviglia che ha vinto per sei volte l’Europa League (nei primi due casi si chiamava ancora Coppa Uefa) potrebbe incredibilmente ritrovarsi ancora in semifinale: a quel punto sarebbe un problema della Juventus o dello Sporting Lisbona, ma a dire il vero di qualunque squadra quest’anno voglia vincere il trofeo… (agg. di Claudio Franceschini)

JUVENTUS E ROMA SPERANO!

I risultati di Europa League ci accompagnano verso le partite che giovedì 20 aprile si giocano per il ritorno dei quarti di finale. Per una volta tutte le gare sono in contemporanea: prenderanno il via alle ore 21:00 e si tratta di Roma Feyenoord, Saint Gilloise Bayer Leverkusen, Siviglia Manchester United e Sporting Lisbona Juventus. Ricordiamo anche che il tabellone è già stato formato per le semifinali: in caso di qualificazione la Roma giocherebbe contro Saint Gilloise o Bayer Leverkusen, di conseguenza alla Juventus toccherebbe Siviglia o Manchester United.

Ad ogni modo è ancora presto per parlare di questo: bisogna innanzitutto vedere se le nostre due rappresentanti riusciranno a superare il turno, già questo non è scontato perché si parte in entrambi i casi da una situazione di equilibrio, che è la stessa anche se i giallorossi hanno perso all’andata mentre i bianconeri hanno vinto. Le altre due partite sono terminate in parità: se andavamo in cerca di suspense nei risultati di Europa League per il ritorno dei quarti l’abbiamo decisamente trovata, adesso vedremo cosa succederà sui campi…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci stiamo avvicinando ai risultati di Europa League per il ritorno dei quarti di finale, e allora possiamo dire appunto che la situazione di Roma e Juventus è molto simile. La differenza sta nel fatto che i giallorossi devono ribaltare la sconfitta che hanno subito in Olanda per mano del Feyenoord, uno scenario identico a quello dei playoff (o turno intermedio che dir si voglia) quando poi era stato battuto il Salisburgo allo stadio Olimpico, in maniera anche netta, procedendo nel cammino che potrebbe regalare il secondo successo internazionale consecutivo alla società e José Mourinho.

La Juventus invece difende la vittoria complicatissima ottenuta contro lo Sporting Lisbona: va a giocare all’Alvalade e nelle due precedenti trasferte ha portato a casa altrettante vittorie nei risultati di Europa League, ma si partiva in quel caso da pareggi casalinghi e sappiamo bene che la Juventus di Massimiliano Allegri può essere molto più efficace e cinica quando si trova con le spalle al muro ed è in qualche modo costretta a fare la partita. In più chiaramente non ci può basare esclusivamente su quanto accaduto in passato, non resta che aspettare…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: RITORNO QUARTI

Ore 21:00 Roma Feyenoord (andata 0-1)

Ore 21:00 Saint Gilloise Bayer Leverkusen (andata 1-1)

Ore 21:00 Siviglia Manchester United (andata 2-2)

Ore 21:00 Sporting Lisbona Juventus (andata 0-1)











