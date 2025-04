RISULTATI EUROPA LEAGUE: LAZIO PER LA RIMONTA!

Con i risultati Europa League ci addentriamo nel ritorno dei quarti di finale, che vanno in scena giovedì 17 aprile con inizio alle ore 21:00 e ci diranno le quattro squadre che procederanno verso le semifinali. Il focus va naturalmente su Lazio Bodo/Glimt: anche i biancocelesti, come già la Roma tre anni fa, hanno subito la dura legge dell’Aspmyra e settimana scorsa hanno perso 2-0. Una sconfitta certamente deludente, perché la Lazio aveva tutto per vincere anche in Norvegia e fare un deciso passo avanti verso la semifinale; invece adesso si tratta di ribaltare tutto e per farlo bisogna segnare almeno tre gol senza subirne, per evitare i tempi supplementari.

Risultati Europa League/ Onana premia il Lione! Diretta gol live score (10 aprile 2025)

Impresa che è sicuramente alla portata della Lazio, che un parziale riscatto lo ha fornito nel derby pur pareggiato; adesso però si tratta di ripresentare la versione migliore, per intenderci quella che ha vinto il girone unico, e tornare a splendere nei risultati Europa LEague perché c’è davvero tutto per vincere la competizione, al netto delle avversarie che sono toste a cominciare dalla potenziale rivale in semifinale, che uscirà dalla sfida di Francoforte tra Eintracht e Tottenham che ripartono da un bel 1-1 con cui hanno chiuso l’andata dei quarti a Londra. Pronti dunque a vivere i risultati Europa League? Noi lo siamo sicuramente…

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Avanti United, Lione e Spurs! Diretta gol live score (13 marzo 2025)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE DUE INGLESI

Certamente la Lazio è in primo piano, ma nei risultati Europa League bisogna considerare anche le due squadre inglesi che stanno vivendo una stagione del tutto simile. Ovvero: ai margini della zona retrocessione in Premier League (anche se abbondantemente salve), con un passo assolutamente deludente che già da tempo ha chiuso ogni porta alla qualificazione alle prossime coppe europee. L’unico modo per giocare calcio internazionale il prossimo anno, per Manchester United e Tottenham, sarà quello di vincere l’Europa League entrando dunque dalla porta principale: anche i Red Devils all’andata hanno pareggiato, ma stasera giocheranno in casa.

Risultati Europa League/ La Lazio vince in 9 a Plzen! Diretta gol live score (oggi 6 marzo 2025)

A Old Trafford arriva il Lione di Paulo Fonseca, che può ancora sperare di prendersi la Champions League attraverso la Ligue 1; il match giocato in Francia è stato bellissimo e ha anche evidenziato la scarsa vena di André Onana, che dopo i due errori di Lione non è stato convocato per la partita del St. James’ Park, dove il Manchester United ha subito una tremenda ripassata da Newcastle (1-4). Nei risultati Europa League però Ruben Amorim ha sempre dimostrato di poter trovare la formula giusta: per questo ci sentiamo di dire che i Red Devils siano favoriti per arrivare in semifinale, ma naturalmente il Lione è squadra capace di andare a vincere in questo stadio e ci proverà, per rinverdire i fasti di un passato non troppo recente.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: RITORNO QUARTI

Ore 21:00 Athletic Bilbao Rangers (andata 0-0)

Ore 21:00 Eintracht Tottenham (andata 1-1)

Ore 21:00 Lazio Bodo/Glimt (andata 0-2)

Ore 21:00 Manchester United Lione (andata 2-2)