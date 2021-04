Risultati Europa League/ Diretta gol live score delle partite (ritorno quarti)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: CHI VA IN SEMIFINALE?

I risultati di Europa League per le partite di giovedì 15 aprile riguardano ovviamente il ritorno dei quarti di finale: quattro match in programma alle ore 21:00, che acquistano ancor più hype (come si dice al di là dell’oceano) per la presenza della Roma, la nostra unica rappresentante in corsa nelle coppe europee e che, in virtù del risultato maturato all’andata, è vicina a prendersi quella che sarebbe la seconda semifinale internazionale nelle ultime quattro stagioni. Sia come sia, Roma Ajax sarà solo una delle sfide cui assisteremo.

Le altre, in rigoroso ordine alfabetico, sono Manchester United Granada, Slavia Praga Arsenal e Villarreal Dinamo Zagabria. Situazioni definite? Forse, con la sola eccezione del match in Repubblica Ceca: il sorprendente Slavia ha imposto il pareggio ai Gunners e ora avrà la possibilità di giocare in casa con il sogno semifinale, nelle altre tre partite invece le vittorie sono andate alle squadre che erano in trasferta e questo, ovviamente, aumenta il pronostico a loro favore. Come sempre tuttavia il giudice supremo sarà il campo, e dunque andiamo a presentare nel dettaglio il quadro dei risultati di Europa League per il ritorno dei quarti di finale.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Possiamo dire, senza timore di smentite, che ci sono almeno tre squadre che approcciano questi risultati di Europa League con un vantaggio netto: Roma, Manchester United e Villarreal hanno vinto in trasferta i quarti di andata e, oltre ad avere due risultati su tre a disposizione, potranno giocare il match di ritorno in casa aumentando esponenzialmente le loro possibilità. Come detto, in bilico c’è l’Arsenal: i Gunners restano una squadra superiore allo Slavia Praga, che però lungo il percorso ha già eliminato Leicester e Rangers Glasgow sconvolgendo il pronostico, e ora potrebbe prendersi lo scalpo della terza britannica nello spazio di poche settimane. Come sappiamo, il tabellone delle semifinali è già formato: in caso di qualificazione la Roma se la dovrebbe vedere con il Manchester United e dunque da questo di punto di vista il sorteggio non l’ha favorita. Vero è anche che, giunti a questo punto, non si possono fare calcoli circa la potenziale avversaria: per il momento si tratta di giocare e andare a caccia delle semifinali di Europa League, poi si aprirà un altro turno dallo 0-0…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: RITORNO QUARTI

Ore 21:00 Manchester United Granada (2-0)

Ore 21:00 Roma Ajax (2-1)

Ore 21:00 Slavia Praga Arsenal (1-1)

Ore 21:00 Villarreal Dinamo Zagabria (1-0)



