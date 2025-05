RISULTATI EUROPA LEAGUE: VERSO UNA FINALE INGLESE!

Eccoci ai risultati Europa League per quanto riguarda il ritorno delle semifinali: appuntamento alle ore 21:00 di giovedì 8 maggio con Bodo/Glimt Tottenham e Manchester United Athletic Bilbao, le partite che ci diranno quali squadre andranno a giocare la finale al San Mamès il prossimo 21 maggio. Per il momento si prospetta un ultimo atto tutto inglese: il Manchester United ha ben più di un piede in finale grazie al roboante 3-0 con cui ha vinto proprio nello stadio in cui potrebbe tornare tra due settimane, spezzando anche il sogno dell’Athletic Bilbao di vincere il trofeo davanti ai propri tifosi, salvo ovviamente un incredibile ribaltone questa sera.

Rischia qualcosa in più il Tottenham, e il “responsabile” è sempre Ulrik Saltnes: il veterano, già autore di una doppietta decisiva contro la Lazio, ha tenuto in vita il Bodo/Glimt che deve ora ribaltare un 3-1, impresa difficile ma per la quale può sempre contare sul fattore Aspmyra, ricordando che, dovesse replicare il 2-0 timbrato contro i biancocelesti, porterebbe la semifinale ai tempi supplementari. Siamo dunque pronti a vivere i risultati Europa League? La speranza è che comunque finirà possiamo assistere a due partite interessanti, degna semi-conclusione di una competizione che in questa stagione ci ha fatto davvero entusiasmare, al netto che non sarà vinta da un’italiana.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: TUTTO GIÀ SCRITTO?

A poche ore dai risultati Europa League la finale appare già scritta: le due semifinali di andata hanno dato indicazioni ben precise, e certamente è incredibile notare come Manchester United e Tottenham, che in campionato hanno fatto malissimo e non entreranno nelle prime dieci della classifica, siano riuscite ad arrivare ad un passo dall’ultimo atto internazionale trovando ritmo in campo europeo, tanto che i Red Devils sono arrivati alla semifinale di ritorno non avendo ancora perso una partita in Europa League, unica squadra imbattuta tra tutte quelle che in questa stagione hanno disputato le coppe europee, e ricordiamo che erano 48 in totale.

Il Tottenham aveva certamente un avversario più abbordabile, per cui la sua vittoria di Londra ha sorpreso meno rispetto a quella del Manchester United a Bilbao; adesso per gli Spurs arriva il vero test, perché il Bodo/Glimt in casa è capace di trasformarsi e conta proprio su questo per centrare quella che sarebbe la prima finale nella storia per un club norvegese, da questo punto di vista il gol di Saltnes all’andata potrebbe dare fastidio al Tottenham soprattutto se il Bodo/Glimt dovesse riuscire a segnare nei primi minuti del match. Qualcosa che valuteremo insieme strada facendo…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: RITORNO SEMIFINALI

Ore 21:00 Bodo/Glimt Tottenham (andata 1-3)

Ore 21:00 Manchester United Athletic Bilbao (andata 3-0)