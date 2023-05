RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Diretta gol: lo spauracchio Siviglia, live score

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LO SPAURACCHIO

Se parliamo di risultati di Europa League, il grande spauracchio è certamente rappresentato dal Siviglia. Quattro titoli in questa competizione: tre consecutivi tra il 2014 e il 2016, poi ancora uno nel 2020 (battendo l’Inter in finale) e a questi bisogna aggiungere la doppietta in Coppa Uefa all’inizio del terzo millennio. Di riffa o di raffa il Siviglia, che in Champions League è stato raramente un fattore, quando sente aria di Europa League si trasforma: lo ha fatto anche quest’anno, in mezzo a una stagione davvero travagliata.

Tre allenatori, dicevamo: il Siviglia ha iniziato con Julen Lopetegui (vincitore dell’ultima Europa League), poi è passato a Jorge Sampaoli – per lui un ritorno – infine si è affidato a José Luis Mendilibar, il cui miglior risultato in carriera è la vittoria della Segunda Division con il Valladolid, ormai 16 anni fa. Con quattro giornate da giocare nella Liga gli andalusi possono ancora andare in Europa: la rimonta c’è stata ma la stagione resta comunque mediocre, eppure a metà maggio ecco il Siviglia presente in semifinale e favorito nei risultati di Europa League questa sera, perché ha pareggiato sul campo della Juventus e al Sanchez Pizjuan ha spesso e volentieri dato il meglio di sé. I bianconeri sono dunque avvisati… (agg. di Claudio Franceschini)

SI SOGNA UNA FINALE TRICOLORE!

I risultati di Europa League ci propongono, giovedì 18 maggio alle ore 21:00, il ritorno delle semifinali: Bayer Leverkusen Roma e Siviglia Juventus ci diranno quali squadre andranno a giocare la finale, che è in programma a Budapest (Puskas Arena) il prossimo 31 maggio. Naturalmente il sogno è che nella capitale ungherese ci sia un derby italiano: Roma e Juventus partono da risultati diversi maturati una settimana fa, entrambe devono giocare trasferte difficili ma naturalmente hanno nelle loro corde, anche per la situazione da cui partono stasera, la possibilità di superare il turno.

Sarà allora interessantissimo, e anche emozionante, vedere se i giallorossi e i bianconeri ce la faranno; avremmo così, dopo la Champions League, seconda e terza squadra italiana in una finale europea ma c’è anche la speranza di averne almeno una in ogni competizione, ricordando che questa sera sarà in campo anche la Fiorentina in Conference League. Noi qui ci concentriamo tuttavia sui risultati di Europa League: le semifinali di ritorno cominciano tra poche ore, noi dunque possiamo presentare la serata cercando di scoprire in che modo potrebbero andare le cose sui due campi…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Europa League stanno per farci compagnia: è diversa la situazione di Roma e Juventus perché i giallorossi hanno vinto la partita di andata, grazie al gol del giovane Edoardo Bove, e dunque sarebbero in finale anche un pareggio, mentre i bianconeri hanno agguantato un incredibile 1-1 all’ultimo secondo e di conseguenza un altro segno X porterebbe la partita del Sanchez Pizjuan ai tempi supplementari (e magari ai rigori), dunque la Juventus deve vincere nei 90 minuti non avendo altro risultato a disposizione.

Che dire poi delle avversarie? Bayer Leverkusen e Siviglia hanno sofferto molto nel corso della stagione, ma i tedeschi hanno svoltato prima con l’arrivo di Xabi Alonso e sono arrivati a giocarsi l’Europa tramite la Bundesliga, mentre gli andalusi hanno cambiato tre allenatori e sono stati a lungo in zona retrocessione, prima di uscire dai guai con enorme fatica. A essere differente è la storia internazionale, perché quella del Siviglia l’abbiamo giustamente ricordata più volte mentre il Bayer Leverkusen non ha questo pedigree; tuttavia i risultati di Europa League di questa sera fanno storia a parte…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: RITORNO SEMIFINALI

Ore 21:00 Bayer Leverkusen Roma (andata 0-1)

Ore 21:00 Siviglia Juventus (andata 1-1)











