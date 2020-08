Risultati Europa League/ Diretta gol live score delle sfide per gli ottavi (6 agosto)

Si accendono i riflettori sui risultati dell’Europa League: solo oggi, giovedì 6 agosto 2020 infatti verrà completato il tabellone degli ottavi di finale della seconda manifestazione del continente per club e dunque conosceremo gli ultimi verdetti e i nomi dei club che solo tra pochissimi giorni saranno protagonisti in Germania per la nuova Final Four. Come abbiamo già ricordato ieri, lo scoppio dell’emergenza sanitaria e il lockdown hanno imposto delle inevitabili novità anche in casa UEFA: la formula del tabellone finale del torneo è stata modificata e pure ci sono delle sorprese anche per questi ottavi di finale. Come occorso già ieri infatti dei 4 incontri messi in calendario, di questi tre saranno i conseguenti match di ritorno degli incroci andati in scena all’inizio di marzo: uno solo, e per la precisione la sfida tra Roma e Siviglia, sarà a gara secca per decidere della qualificazione ai quarti di finale. Andiamo allora a ricordare subito a tutti gli appassionati il programma e il quadro per i match, e i risultati, di Europa League della giornata odierna, l’ultima riserva agli ottavi di finale. Come occorso in stagione, il primo fischio d’inizio sarà previsto alle ore 18.55, quando dunque avranno inizio Bayer Leverkusen-Rangers e Siviglia-Roma. Solo alle ore 21.00 saranno previsti gli ultimi due incontri e dunque Basilea-Eintracht Francoforte e Wolverhampton-Olympiacos

RISULTATI EUROPA LEAGUE: DOVE ERAVAMO RIMASTI

In attesa di dare il via a questa ultima serata riservata ai risultati dell’Europa League per gli ottavi di finale, occorre certo fare un passo indietro, anche per rinfrescare la memoria sul quadro generale della seconda coppa del continente, dopo quasi cinque mesi di stop: dove eravamo rimasti dunque? Fatta eccezione del match secco tra Roma e Siviglia, di questa sera, gli altri tre incontri infatti sono stati protagonisti per l’andata degli ottavi lo scorso 12 marzo, dove pure ottenemmo verdetti molto interessanti. Indimenticabile in questo senso l’ottimo successo che le aspirine avevano ottenuto col risultato di 3-1 a spese dei Rangers, che dunque oggi saranno chiamati a una vera impresa, pure in terra straniera. In tal senso non si annuncia meno difficile la prova odierna dell’Eintracht, che dovrà rimediare al 3-0 subito in casa nell’amata contro il Basilea. Si annuncia invece come match apertissimo quello atteso questa sera al Molineux Stadium di Wolverhampton alle ore 21.00 tra i Wolves e l’Olympiacos, tenuto conto che all’andata le due squadre pareggiarono col risultato di 1-1, con i gol di El Arabi e Neto.

RISULTATI EUROPA LEAGUE

Ore 18.55 Bayer Leverkusen-Rangers

Ore 18.55 Siviglia-Roma

Ore 21.00 Basilea-Eintracht Francoforte

Ore 21.00 Wolverhampton-Olympiacos



