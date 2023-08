RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Chi aspetta ai playoff? Diretta gol live score (oggi giovedì 17 agosto 2023)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE SQUADRE CHE ASPETTANO

Presentando i risultati di Europa League, vale la pena fare un passo avanti rispetto al ritorno del terzo turno preliminare e parlare anche delle squadre che, grazie al piazzamento nel proprio campionato e al ranking delle federazioni di appartenenza, entreranno in gioco nei playoff che è ovviamente l’ultimo gradino da superare per entrare nella fase a gironi. Sicuramente la big è l’Ajax, che nel 2017 ha giocato la finale di Europa League (perdendola contro il Manchester United di José Mourinho) e poi due stagioni più tardi è arrivato ad un passo dalla finale di Champions League, tralasciando chiaramente la sua straordinaria tradizione europea.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ All'Olympiakos il big match! Diretta gol live score (oggi giovedì 10 agosto 2023)

Poi abbiamo il Lask Linz già visto nei gironi, l’Union Saint-Gilloise che l’anno scorso ha sorpreso tutti (e in generale ha fatto passi da gigante nella sua storia), un club storico come l’Aberdeen – quello che ha lanciato la carriera di un certo Alex Ferguson – e ancora Lugano e Zorja, mentre la sorpresa potrebbe essere il Cukaricki. Manca ancora un po’ di tempo per vedere all’opera queste squadre e non sappiamo ancora contro chi giocheranno i playoff (se nmon per l’incrocio già formato tra Saint Gilloise e Lugano), questo lo scopriremo con il ritorno del terzo turno preliminare e allora siamo pronti a vivere i risultati di Europa League… (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Diretta gol live score: finale Siviglia-Roma!

CHI VA AI PLAYOFF?

I risultati di Europa League ci consegneranno, giovedì 17 agosto, le squadre qualificate ai playoff: si gioca infatti, con prima partita alle ore 18:00 e ultime alle ore 20:00, il ritorno del terzo turno preliminare. Si tratta di sette partite, che definiranno appunto chi supererà questo ostacolo che, va ricordato, è il primo nel percorso che in questa competizione conduce alla fase a gironi: i risultati di Europa League infatti prevedono soltanto due preliminari, a differenza di quanto invece abbiamo visto accadere sia in Champions League che in Conference League.

Il Siviglia campione in carica ovviamente non difenderà il titolo vinto lo scorso maggio, ma eventualmente sarà solo fino a dicembre; per il resto, nelle gare che questa sera formano il quadro dei risultati di Europa League ce ne sono alcune in totale equilibrio e altre invece la cui qualificazione appare maggiormente definita. A noi non resta che metterci comodi e aspettare che i campi forniscano il loro insindacabile responso, tra poche ore infatti sarà davvero tempo di tornare a dedicarci a un lungo giovedì sera in compagnia dei risultati di Europa League.

Risultati Europa League, semifinali/ Diretta gol live score: Roma ok, pari Juve

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Cosa dire dei risultati di Europa League che ci attendono giovedì 17 agosto? Tra le varie sfide che vivremo, ne abbiamo come detto alcune che appaiono ormai fissate. Zrinjski (6-2) e Sheriff (5-1) hanno ottenuto vittorie nette in casa nell’andata del terzo turno preliminare, di conseguenza Breidablik e Bate Borisov saranno chiamate a vere e proprie imprese per ribaltare l’esito delle due qualificazioni – quattro gol di scarto solo per raggiungere i tempi supplementari, ricordando come sempre che non esiste più la regola che assegnava valore doppio ai gol segnati in trasferta.

È messo certamente molto bene anche lo Slavia Praga (3-0 interno al Dnipro-1) così come l’Hacken che una settimana fa ha vinto 3-1 sul campo dello Zalgiris Vilnius, eliminato dal Galatasaray in Champions League; in equilibrio le altre sfide, rischia l’eliminazione il Genk battuto al Pireo dall’Olympiacos mentre l’Astana parte con un 2-1 casalingo nei confronti del Ludogorets, nemmeno troppo più quotato dei kazaki. Ora siamo davvero quasi pronti a vivere il giovedì dedicato ai risultati di Europa League…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: RITORNO 3° TURNO PRELIMINARE

Ore 18:00 HJK Helsinki Qarabag (andata 1-2)

Ore 19:00 Hacken Zalgiris Vilnius (andata 3-1)

Ore 19:30 Breidablik Zrinjski (andata 2-6)

Ore 20:00 Bate Borisov Sheriff (andata 1-5)

Ore 20:00 Genk Olympiacos (andata 0-1)

Ore 20:00 Ludogorets Astana (andata 1-2)

Ore 20:00 Dnipro-1 Slavia Praga (andata 0-3)











© RIPRODUZIONE RISERVATA