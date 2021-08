Risultati Europa League/ Diretta gol live score ritorno 3° turno preliminare

I risultati Europa League ci terranno compagnia anche oggi, giovedì 12 agosto 2021: l’appuntamento è di notevole importanza, dal momento che si tratta delle sei partite di ritorno del terzo turno preliminare, che dovranno dunque stabilire quali squadre si qualificheranno per il successivo turno dei playoff. Ricordiamo che, con l’ultima modifica delle Coppa europee, alla Europa League 2021-2022 partecipano due squadre italiane, che sono il Napoli e la Lazio e sono già certe di un posto nella fase a gironi che scatterà naturalmente a settembre, dunque i risultati Europa League non riguardano alcuna squadra italiana in questa fase dei preliminari estivi, comunque importanti per completare il quadro delle partecipanti al tabellone principale, alla caccia del titolo del Villarreal. Ricordiamo pure che, in caso di parità di risultati e gol segnati sul doppio confronto, non valgono più doppio i gol in trasferta, una novità del regolamento che avrà naturalmente un peso notevole sulle sfide di tutte le Coppe europee.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora adesso a scoprire tutte le partite che nelle prossime ore ci daranno i risultati Europa League per il ritorno del terzo turno preliminare, indicate sempre secondo l’orario italiano. Si comincerà alle ore 17.00 con la partita tra gli armeni dell’Alashkert e i kazaki del Qayrat Almaty, che all’andata avevano pareggiato per 0-0. Si ripartirà da una situazione di parità anche alle ore 18.00 tra i finlandesi dell’HJK e gli azeri del Neftci Baku, che sette giorni fa a campi invertiti avevano ottenuto un pareggio per 2-2. Alle ore 19.00 ecco Anorthosis Rapid Vienna, che vedrà gli ospiti austriaci nettamente favoriti, perché sbarcheranno a Cipro forti della vittoria per 3-0 nella partita d’andata. Stesso orario pure per il match Zalgiris Mura, nel quale i padroni di casa lituani e gli ospiti sloveni ripartiranno dal pareggio per 0-0 nella partita d’andata. Infine, ecco in prima serata ben due partite in Scozia: alle ore 20.00 il St Johnstone ospiterà i turchi del Galatasaray dopo il pareggio per 1-1 all’andata, mentre alle ore 20.45 avremo Celtic Jablonec, con i padroni di casa nettamente favoriti dopo avere già vinto in casa dei cechi all’andata per 2-4.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, RITORNO 3° TURNO PRELIMINARE

Ore 17.00

Alashkert Qayrat Almaty (and. 0-0)

Ore 18.00

HJK Neftci Baku (and. 2-2)

Ore 19.00

Anorthosis Rapid Vienna (and. 0-3)

Zalgiris Mura (and. 0-0)

Ore 20.00

St Johnstone Galatasaray (and. 1-1)

Ore 20.45

Celtic Jablonec (and. 4-2)

