RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Ecco i campioni di Germania! Diretta gol live score (oggi 18 aprile 2024)

Nel quadro dei risultati di Europa League abbiamo detto che avremmo parlato a parte del Bayer Leverkusen, perché lo merita: domenica, con il nettissimo 5-0 al Werder Brema, le Aspirine hanno finalmente completato la loro straordinaria cavalcata e per la prima volta nella loro storia hanno vinto il campionato tedesco. Un percorso clamoroso: il Bayer Leverkusen ha vinto 25 partite pareggiandone 4 e non ha mai perso, nella sfida della verità ha rifilato un 3-0 al Bayern Monaco capendo di potercela davvero fare, e grazie alla manita di domenica Xabi Alonso ha timbrato un altro record, arrivando a 29 partite senza sconfitte dall’inizio della Bundesliga.

Il precedente, 28 gare, apparteneva a Pep Guardiola ovviamente con il Bayern; il Bayer Leverkusen adesso può far diventare leggendaria una stagione già storica, perché nei risultati di Europa League riparte dal 2-0 rifilato al West Ham alla BayArena (reti di Hofmann e Boniface) ed è in finale di Coppa di Germania dove affronterà il Kaiserslautern. A proposito: le sconfitte nel 2023-2024 sono zero, una corsa pazzesca fatta di 43 partite utili. Xabi Alonso ha confermato che resterà ancora una stagione, almeno: i tifosi hanno già capito che è tutto vero e che il Meisterschale potrebbe essere solo l’inizio… (agg. di Claudio Fraceschini)

DUE ITALIANE IN SEMIFINALE?

I risultati di Europa League ci introducono alle quattro partite che si giocano giovedì 18 aprile, valide per il ritorno dei quarti di finale: le sfide sono tutte in programma alle ore 21:00 e naturalmente la nostra attenzione sarà concentrata in particolar modo su Atalanta Liverpool e Roma Milan. Due gare che potrebbero consegnarci due squadre in semifinale: una di sicuro ovviamente, ma la Dea è ad un passo dall’obiettivo dopo lo straordinario 3-0 di Anfield che resterà sempre nella storia del club comunque vada a finire, una grande dimostrazione di come anche una società “piccola” possa diventare gigante in Europa se si muove con i passi giusti.

All’Olimpico invece si ripartirà dalla vittoria fuori casa della Roma: i giallorossi hanno vinto 1-0 a San Siro e qui lo scenario è decisamente più equilibrato, ma il blitz di settimana scorsa ha comunque dato un vantaggio a Daniele De Rossi che prosegue nel suo ottimo momento, e obbliga il collega Stefano Pioli alla rimonta. Tra poco scopriremo cosa succederà anche in Marsiglia Benfica e West Ham Bayer Leverkusen, le altre due partite che si giocano per i risultati di Europa League, e dunque quali saranno le squadre che si qualificheranno in semifinale dove il tabellone era già stato formato in sede di sorteggio.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: IL QUADRO GENERALE

Siamo vicini ai risultati di Europa League: sogna in grande stile l’Atalanta, che una semifinale europea l’aveva fatta oltre 35 anni fa in Coppa delle Coppe, anche in quel caso un risultato fantastico perché la squadra era addirittura in Serie B ma si era spinta a mettere paura al Malines. Oggi l’Atalanta è una realtà consolidata, che negli ultimi sette anni ha giocato per tre volte i gironi di Champions League, li ha superati in due occasioni e una volta è andata a un centimetro da quella che sarebbe stata una semifinale storica, persa contro il Psg che aveva segnato all’ultimo secondo per poi completare il ribaltone.

Nel derby dell’Olimpico come detto parte in vantaggio la Roma, che domenica non ha concluso la sua partita di Udine: grande spavento per il malore di Evan Ndicka, nelle ore seguenti però sono arrivate rassicurazioni circa le condizioni del difensore ivoriano e dunque, tornato il sereno, i giallorossi affrontano questo ritorno dei quarti nella consapevolezza di poter timbrare un’altra semifinale. Nelle altre partite per i risultati di Europa League, occhio ovviamente al Bayer Leverkusen di cui parleremo a parte e al Benfica, una squadra che quando è presente nelle coppe europee rappresenta sempre una minaccia perché capace di arrivare in fondo. Vincere il trofeo poi è un’altra questione…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: RITORNO QUARTI

ore 21:00 Atalanta Liverpool (andata 3-0)

ore 21:00 Marsiglia Benfica (andata 1-2)

ore 21:00 Roma Milan (andata 1-0)

ore 21:00 West Ham Bayer Leverkusen (andata 0-2)











