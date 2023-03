Risultati Europa League/ Diretta gol live score ritorno ottavi (16 marzo)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: CHI VA AI QUARTI?

Stiamo per vivere il quadro dei risultati di Europa League per il ritorno degli ottavi di finale: in campo alle ore 18:45 con le prime quattro partite e alle ore 21:00 con le altre quattro, della prima fascia fa parte Friburgo Juventus e della seconda Real Sociedad Roma, ma ci sono altri match che naturalmente meritano di essere portati all’attenzione perché a questo punto l’Europa League diventa davvero splendida, e può succedere di tutto. Capitolo italiane: la Juventus arriva da un 1-0 sul Friburgo, ha un vantaggio ma non può dormire sugli allori perché quella tedesca è squadra vera, e Massimiliano Allegri non vorrà rimpiangere le occasioni che non ha saputo sfruttare nel match di andata.

La Roma invece ha vinto 2-0 contro la Real Sociedad, un margine confortante visto che i baschi con due reti di scarto arriverebbero al massimo ai tempi supplementari ma i giallorossi dovranno essere bravi a togliere dalla loro testa il fatto che ci sia il derby a breve, e soprattutto dovranno stare attenti a non commettere quegli errori che hanno portato al 3-4 contro il Sassuolo. Tra poco scopriremo cosa succederà nei risultati di Europa League, naturalmente bisogna anche fare qualche considerazione su quelle che sono le altre gare per il ritorno degli ottavi di finale che come detto sono molto interessanti.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo alla serata dedicata ai risultati di Europa League: prendendo in considerazione le altre big, nel ritorno degli ottavi di finale il Manchester United avrà una sorta di passerella contro il Betis visto che all’andata ha vinto 4-1, a meno che i Red Devils non incappino in una giornata storta come era stata quella di Anfield, con il clamoroso 0-7 incassato dal Liverpool. Più ostico il compito dei Gunners che all’Alvalade hanno pareggiato 2-2 contro lo Sporting Lisbona, ma certamente i Gunners partono favoriti nel loro stadio.

Qui, più che altro, va considerato che Mikel Arteta ha nella Premier League l’obiettivo principale e da non sacrificare. Il Siviglia, che ha il record di Europa League vinte e quando gioca in questa competizione è sempre una grande minaccia, potrebbe aver già chiuso i conti nei confronti del Fenerbahçe, battuto 2-0 al Sanchez Pizjuan: gli andalusi in campionato stanno faticando, ma poi nella dimensione internazionale (in questa coppa) sanno sempre come superare tutte le avversarie. Messo bene anche il Bayer Leverkusen, sempre 2-0 casalingo contro il Ferencvaros; per il resto, chiaramente, vedremo quello che ci diranno i risultati di Europa League…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: RITORNO OTTAVI

ore 18:45 Betis Manchester United (andata 1-4)

ore 18:45 Fenerbahçe Siviglia (andata 0-2)

ore 18:45 Feyenoord Shakhtar (andata 1-1)

ore 18:45 Friburgo Juventus (andata 0-1)

ore 21:00 Arsenal Sporting Lisbona (andata 2-2)

ore 21:00 Ferencvaros Bayer Leverkusen (andata 0-2)

ore 21:00 Real Sociedad Roma (andata 0-2)

ore 21:00 Saint Gilloise Union Berlino (andata 3-3)











