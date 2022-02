Risultati Europa League/ Diretta gol live score, ritorno playoff (24 febbraio)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: IL RITORNO DEI PLAYOFF!

I risultati di Europa League tornano a farci compagnia giovedì 24 febbraio: da tradizione il turno si esaurisce una settimana dopo l’andata, ma questa volta la rivoluzione della Uefa ha portato a incroci intermedi che vanno sotto il nome di playoff, di cui appunto oggi si gioca il ritorno. Tre le squadre italiane coinvolte: Lazio Porto e Olympiacos Atalanta si giocano alle ore 18:45, mentre Napoli Barcellona è in programma alle ore 21:00 e tutte le nostre rappresentanti hanno ottime possibilità di qualificarsi, raggiungere gli ottavi di finale e aumentare le possibilità di vincere un trofeo che manca ancora al nostro Paese.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Andata playoff: vince l'Atalanta, perde la Lazio!

Nel presentare il quadro dei risultati di Europa League dobbiamo poi ricordare che da quest’anno c’è una grande novità: si è tornati al passato perché la Uefa ha cancellato il valore doppio dei gol segnati in trasferta. Questo significa che a parità di differenza reti si andrà comunque ai tempi supplementari: può essere una buona notizia per l’Atalanta, un po’ meno per Lazio e Napoli ma lo scopriremo ovviamente quando si giocherà, adesso è finalmente arrivato il momento di scoprire cosa succederà con i risultati di Europa League per il ritorno dei playoff.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICHE/ Lazio ai play off! Diretta gol live score

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo parlato delle italiane, che naturalmente nel quadro dei risultati di Europa League per il ritorno dei playoff hanno la precedenza. All’andata Lazio e Atalanta hanno giocato due partite sostanzialmente identiche, ma all’opposto nell’esito: i biancocelesti sono passati in vantaggio a Porto ma poi sono stati rimontati e battuti, mentre la Dea che è andata sotto contro l’Olympiacos ha poi vinto in casa. Diverso il caso del Napoli: anche i partenopei hanno sbloccato la partita segnando in trasferta, poi hanno subito il pareggio dal Barcellona che però non ha completato il ribaltone.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICHE/ Show a Francoforte! Diretta gol live score

Abbiamo già detto che tutte le nostre rappresentanti possono superare il turno, e i risultati di Europa League che sono maturati nell’andata dei playoff ci dicono che non servirebbe nemmeno una grande impresa (non all’Atalanta, tra le altre cose, visto che deve solo evitare la sconfitta al Karaiskakis di Atene). Le altre? Rangers e Betis sono le uniche ad aver vinto fuori casa una settimana fa e dunque hanno un piede negli ottavi, anche se Borussia Dortmund e Zenit restano clienti difficili e con la nuova regola hanno qualche opportunità in più rispetto a come sarebbe stato in passato.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: RITORNO PLAYOFF

Ore 18:45 Dinamo Zagabria Siviglia (andata 1-3)

Ore 18:45 Olympiacos Atalanta (andata 1-2)

Ore 18:45 Real Sociedad Lipsia (andata 2-2)

Ore 18:45 Lazio Porto (andata 1-2)

Ore 21:00 Napoli Barcellona (andata 1-1)

Ore 21:00 Betis Zenit (andata 3-2)

Ore 21:00 Rangers Borussia Dortmund (andata 4-2)

Ore 21:00 Braga Sheriff (andata 0-2)



© RIPRODUZIONE RISERVATA