Risultati Europa League/ Diretta gol live score, ritorno playoff (giovedì 25 agosto)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: RITORNO PLAY OFF!

Giornata dedicata ai risultati Europa League per il ritorno dei playoff, oggi giovedì 25 agosto 2022: questo è l’ultimo step prima della fase a gironi, già settimana scorsa abbiamo avuto le partite d’andata e oggi ecco gli ultimi 90 minuti – o magari di più, in caso di tempi supplementari ed eventualmente rigori – per decidere quali saranno le squadre che si qualificheranno al tabellone principale della competizione e quindi alla fase a gironi. Va chiaramente ricordato che le squadre italiane, come le rappresentanti degli altri principali campionati, non sono interessate ai turni preliminari: Lazio e Roma aspettano il nome delle loro avversarie, ma i risultati Europa League ci presentano diverse sfide interessanti da seguire.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Diretta gol: Olympiakos ai rigori! Live score

Certo, mancano davvero le big per il momento: in questi playoff di Europa League non ci sono squadre che possiamo definire di primo livello, naturalmente ne abbiamo alcune che anche in epoca recente sono riuscite a distinguersi nel loro percorso internazionale ma per i grandi nomi dovremo attendere appunto i gironi, quando il livello sicuramente si alzerà. Nel frattempo però concentriamoci su quello che potrebbe succedere nei risultati Europa League, iniziando ad approfondire il programma che caratterizzerà questa interessante serata di giovedì 25 agosto.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Diretta gol: Zurigo corsaro! Live score

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Europa League si inizia a giocare alle ore 18.00, la prima partita valida per il ritorno dei playoff sarà AEK Larnaca Dnipro, che anticipa il resto d’Europa naturalmente per motivazioni geografiche e vedrà scendere in campo gli ucraini del Dnipro, attesi (come tutte le squadre del loro Paese) da una stagione nella quale le partite casalinghe delle Coppe europee saranno fatalmente in campo neutro. Alla stessa ora avremo un’altra partita nell’Europa dell’Est, cioè Zalgiris Ludogorets, mentre alle ore 18.30 ci sposteremo nell’Europa settentrionale con Silkeborg HJK Helsinki, sono realtà che quasi sempre in Italia conosciamo poco.

Rangers, Lipsia si qualifica in finale se/ Passano gli scozzesi! (Europa League)

Alle ore 19.00 ci attendono invece ben quattro partite in contemporanea, grazie alle quali naturalmente la serata in compagnia dei risultati Europa League per il ritorno dei playoff entrerà definitivamente nel vivo: ci attendono infatti le sfide Fenerbahce Austria Vienna, Omonia Nicosia Gent, Sheriff Tiraspol Pyunik e Sivasspor Malmoe. In seguito bisognerà infine aspettare le ore 21.00 per assistere agli ultimi tre incontri in programma, che saranno invece Hearts Zurigo, Olympiakos Apollon Limassol e Shamrock Rovers Ferencvaros.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: GLI ORARI DI OGGI

ore 18.00

AEK Larnaca Dnipro

Zalgiris Ludogorets

ore 18.30

Silkeborg HJK Helsinki

ore 19.00

Fenerbahce Austria Vienna

Omonia Nicosia Gent

Sheriff Tiraspol Pyunik

Sivasspor Malmoe

ore 21.00

Hearts Zurigo

Olympiakos Apollon Limassol

Shamrock Rovers Ferencvaros











© RIPRODUZIONE RISERVATA