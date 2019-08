Risultati Europa League/ Diretta gol live score, ritorno playoff (giovedì 29 agosto)

La lunga giornata dedicata ai risultati di Europa League per il ritorno dei playoff si apre alle ore 18:00 con Qarabag-Linfield, e avrà la sua ultima partita alle ore 21:00 con Vitoria Sétubal-Steaua: sono 21 le gare che ci daranno il quadro completo e definitivo delle partecipanti alla fase a gironi del torneo, dove già aspettano le squadre che si sono qualificate attraverso la classifica dei rispettivi campionati o le vittorie delle coppe nazionali. Ovviamente per noi italiani i riflettori sono puntati sul Molineux, dove alle ore 20:45 inizia Wolverhampton Torino: i granata, sconfitti all’andata nel loro stadio, sono chiamati ad una sorta di impresa per replicare la qualificazione che avevano ottenuto cinque anni fa. La nuova formula voluta dalla UEFA per il pass nelle coppe europee ha tolto un po’ di sale ai turni preliminari, ma le squadre da tenere d’occhio in questo ritorno dei playoff ci sono eccome; dunque vediamo cosa ci racconterà questa serata di risultati di Europa League, siamo pronti a vivere le 21 partite e scoprire quali saranno le rappresentanti che entreranno nella fase a gironi del torneo.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE BIG

Come detto, analizzando la serata dei risultati di Europa League possiamo certamente parlare di alcune big: lo sono le stesse Wolverhampton e Torino, lo è certamente l’Eintracht Francoforte che lo scorso anno ha raggiunto la semifinale – arrivando ai rigori contro il Chelsea – ma che si trova costretto a ribaltare la sconfitta incassata a Strasburgo. Sembra invece una formalità la partita del Psv Eindhoven, che comunque vada avrà fatto un passo indietro rispetto al girone di Champions League dello scorso ano: gli olandesi hanno battuto 3-0 l’Apollon all’andata, stesso risultato centrato dal Feyenoord contro l’Hapoel Beer Sheva. Le rappresentanti olandesi nei gironi di Europa League potrebbero diventare tre con l’Az Alkmaar, che però gioca ad Anversa dopo aver pareggiato 1-1 in casa; tra le grandi possiamo anche inserire l’Espanyol, che sarà di stanza a Zaporizhia (contro lo Zorya) forte del 3-1 di una settimana fa. Infine le due rappresentanti dell’Old Firm: il Celtic difende il 2-0 interno ai danni dell’Aik Solna, mentre i Rangers Glasgow ripartono dal pareggio a reti bianche ottenuto sul campo del Legia Varsavia.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, RITORNO PLAYOFF

ore 18:00 Qarabag-Linfield (andata 2-3)

ore 18:45 Riga-Copenaghen (andata 1-3)

ore 19:00 Bate Borisov-Astana (andata 0-3)

ore 19:00 Paok-Slovan Bratislava (andata 0-1)

ore 19:00 AIK Solna-Celtic (andata 0-2)

ore 19:00 Bnei Yehuda-Malmoe (andata 0-3)

ore 19:00 Molde-Partizan Belgrado (andata 1-2)

ore 19:00 Zorya-Espanyol (andata 1-3)

ore 19:00 Apollon-Psv (andata 0-3)

ore 19:15 Spartak Mosca-Braga (andata 0-1)

ore 19:30 Anversa-AZ Alkmaar (andata 1-1)

ore 19:30 Hapoel Beer Sheva-Psv (andata 0-3)

ore 19:30 Trabzonspor-Aek Atene (andata 3-1)

ore 20:00 Dudelange-Ararat Armenia (andata 1-2)

ore 20:00 Ferencvaros-Suduva (andata 0-0)

ore 20:00 Rijeka-Gent (andata 1-2)

ore 20:15 Maribor-Ludogorets (andata 0-0)

ore 20:30 Eintracht-Strasburgo (andata 0-1)

ore 20:45 Rangers-Legia Varsavia (andata 0-0)

ore 20:45 Wolverhampton-Torino (andata 3-2)

ore 21:00 Vitoria Sètubal-Steaua (andata 0-0)



